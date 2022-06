Obi-Wan Kenobi: approdata su Disney+ la nuova serie dell’universo Star Wars

Hanno debuttato su Disney+ il 27 maggio i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie della galassia di Star Wars

L’attesa è finita. Dopo anni di speculazioni e attesa, Obi-Wan Kenobi ha debuttato su Disney+ lo scorso venerdì con i primi due episodi (di cui trovate qui la nostra recensione). La serie è ambientata dieci anni dopo gli eventi di Episodio III – La vendetta dei Sith. Scopriamo insieme cosa attenderci da questa serie, a partire dal trailer ufficiale!

Cosa sappiamo su Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi è ambientata dunque tra la trilogia prequel (La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith) e la trilogia originale (Una nuova speranza, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi). Il protagonista è segnato dai fallimenti del suo passato: il suo apprendista, Anakin Skywalker, è passato al Lato Oscuro della Forza ed è diventato Darth Vader, Lord dei Sith. Obi-Wan è dunque isolato sul desertico pianeta di Tatooine, a vegliare su Luke Skywalker, figlio di Anakin e affidato allo zio Owen Lars. Il vecchio maestro vive dunque nell’ombra, nascondendosi dagli inquisitori imperiali intenti a trovare ed uccidere tutti i Jedi rimasti nella galassia.

Il cast di Obi-Wan Kenobi comprende Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Rupert Friend, Sung Kang, Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bennie Safdie e Jimmy Smits. La regia è affidata a Deborah Chow, che in precedenza ha diretto alcuni episodi di The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars su Disney+. La serie è prodotta da Lucasfilm e distribuita in esclusiva da Disney+, ormai casa di tutti i prodotti del franchise.

Una nuova sfida per il franchise

Obi-Wan Kenobi si presenta come una serie molto diversa da The Mandalorian o The Book of Boba Fett, i primi due esperimenti seriali live-action di Star Wars su Disney+. Se in queste due dominava l’azione e i protagonisti erano quasi del tutto sconosciuti ai fan, qui la situazione è molto diversa. Obi-Wan è una delle colonne portanti del franchise dal suo debutto nel 1977, quando era interpretato da Alec Guinness. Il ruolo è stato poi esplorato nuovamente nella trilogia prequel, nelle serie animate, nei videogiochi e in tutte le opere collaterali, canoniche e non. Eppure, Obi-Wan Kenobi promette di raccontare una storia nuova e di fare da ponte tra i prequel e la trilogia originale, continuando ad espandere la galassia di Star Wars.

