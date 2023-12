In questa nuova puntata di Anime Breakfast vogliamo andare a rivivere con voi quali sono stati, a nostro parere, i migliori anime del 2023: un’annata speciale, da cui abbiamo avuto tanto

Il 2023 è stato un anno particolarmente prolifico sul fronte dei media di intrattenimento. E se vi abbiamo già parlato dei migliori film (qui l’articolo completo!) e dei migliori videogiochi (cliccate qui!) del 2023, in questa nuova puntata di Anime Breakfast vogliamo ripercorrere con voi quali sono state le pietre miliari che, se non lo avete già fatto, dovete assolutamente recuperare nel mondo delle serie animate giapponesi di quest’anno. In ordine sparso, perché tutte sullo stesso livello, le seguenti cinque serie animate giapponesi sono piuttosto variegate. Andiamo dai sequel, alle nuove IP, passando anche per una sorta di remake. Varietà che fa rima con qualità. Buon viaggio!

Frieren: Oltre la fine del viaggio | Anime Breakfast TOP: i migliori anime del 2023!

Tratto dal manga shonen di Kanehito Yamada, disegnato da Tsukasa Abe, Frieren: Oltre la fine del viaggio è un anime curato dallo studio Madhouse che è stato portato in Italia da Crunchyroll (lo trovate a questo link). Si tratta di un fantasy, la cui storia inizia con un gruppo di avventurieri che, dopo un decennio di lotte, hanno sconfitto il Re Demone, salvando dunque il mondo e l’umanità intera. Il gruppo di eroi è esattamente come questo anime: atipico. Troviamo il paladino Himmel, il guerriero nano Eisen, il chierico Heiter e la maga elfa Frieren, che dà il nome alla produzione e che ne è vera e propria protagonista. Non vogliamo svelarvi oltre, sappiate soltanto che essendo un’elfa, è d’uopo che Frieren sopravviva ai suoi compagni. Preparate i fazzoletti.

Attack on Titan Finale | Anime Breakfast TOP: i migliori anime del 2023!

Nel 2023 si è conclusa una delle serie animate più iconiche degli ultimi dieci anni. Per la scrittura di questo articolo siamo andati infatti a rivedere quanti anni sono passati dalla messa in onda della prima stagione di Attack on Titan, e con nostra sorpresa era il lontanissimo 2013. Dopo diversi annunci di “final season” varie e un cambio di studio di animazione (da Wit a Mappa), finalmente a novembre è andata in onda l’ultima parte di Attack on Titan. Della serie vi abbiamo già parlato in una puntata di Anime Breakfast di qualche settimana fa, la potete recuperare qui. Del finale, ovviamente, non vi diciamo nulla. Possiamo soltanto avvisarvi: è la fine di un’era.

Oshi no Ko – My Star

Cambiamo completamente genere con Oshi no Ko, serie tratta dal manga scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokohari. Si tratta, concettualmente, di un Seinen che esplora abilmente il mondo competitivo, e spesso oscuro, delle Idol giapponesi (qui qualche informazione tecnica). L’adattamento animato è andato in onda nella stagione estiva del 2023 ed è stato creato dallo studio Doga Kobo. La trama segue Ryuuichi Naruhodou, un uomo di mezza età che scopre di avere una figlia di nome Tsubasa, appassionata del mondo delle Idol, dove la crescita e l’ascesa in popolarità delle ragazze è determinata dall’aggressivo supporto dei fan. Inizialmente riluttante, Ryuuichi cerca di entrare in questo mondo, esplorandolo inizialmente a tentoni. Un’ottima serie che descrive dinamiche complesse oltre a quella di base, come il rapporto genitore-figli. Consigliatissima.

Trigun Stampede

Rimettere mano su grandi cult per farne dei reboot o dei remake, si sa, fa sempre rabbrividire i fan. Chi ha amato, però, il franchise di Trigun e vuole approcciarsi a Stampede, serie animata creata dallo studio Orange e disponibile su Crunchyroll a questo link, può dormire sogni sereni: la serie funziona, eccome. Incentrata su Vash, il tifone umanoide ormai diventato un cult dell’animazione giapponese, l’anime si dipana in atmosfere che si mescolano, così come fanno i generi della serie stessa: dal western al cyberpunk, passando per un po’ di steampunk. Che siate fan di vecchia data o neofiti, dovete assolutamente recuperarla.

Vinland Saga 2

In ultimo, vogliamo spendere due parole sulla seconda stagione di Vinland Saga. Tratto dal manga di Makoto Yukimura, Vinland Saga segue la vita di Thorfinn, un giovane vichingo determinato a vendicare la morte di suo padre. Ambientato nell’XI secolo, la storia esplora l’atroce guerra fra vichinghi e inglesi, tra lotte politiche, tradimenti e il desiderio del giovane uomo di trovare un luogo idilliaco chiamato Vinland. La seconda stagione è composta di 24 episodi e prosegue nel narrare l’avventura di Thorfinn e anche in questo caso, come per Attack on Titan, c’è stato uno switch di studio d’animazione: da Wit a Mappa. Se siete appassionati del genere, o avete apprezzato la prima stagione di Vinland Saga, non potete decisamente perdervelo.

Buona fine e buon inizio!

Questi erano, secondo noi di tuttotek.it, i migliori anime del 2023. Un anno che è ormai arrivato agli sgoccioli, ma che fa da preludio ad un 2024 ancora più ricco di possibili perle e di grandi uscite. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le notizie sul mondo del cinema e delle serie TV, ma anche delle serie animate giapponesi!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.