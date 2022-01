Underwater – Federica Pellegrini: il docufilm sulla grande nuotatrice

Underwater – Federica Pellegrini è un docufilm in uscita il 10/11/12 gennaio al cinema

La campionessa come non l’avete mai vista. Underwater – Federica Pellegrini, film diretto da Sara Ristori, è un documentario che racconta la celebre nuotatrice italiana, se non addirittura la più importante del nuoto femminile del nostro Paese. Dopo aver preso parte a cinque Olimpiadi e conquistato diverse medaglie nel corso della sua carriera sportiva, Federica si è ritirata nel novembre 2021 durante i Campionati italiani invernali. Oggi si racconta per la prima volta, affrontando il presente e il passato senza filtri. Nel documentario, oltre a Pellegrini, è presente anche Matteo Giunta, allenatore e fidanzato della nuotatrice. Diamo uno sguardo al trailer!

Federica Pellegrini è la nuotatrice italiana che ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti, una carriera sportiva eccezionale. È la prima olimpionica azzurra del nuoto (oro a Pechino 2008 nei 200 stile libero). Una favola, quella di Federica Pellegrini, la “Divina”, cominciata con l’argento ai Giochi di Atene nel 2004. Illuminata da 53 medaglie internazionali, delle quali 6 ori ai Mondiali (otto volte su 8 sul podio mondiale nei 200 sl)) e 7 agli Europei. Impressionante il numero di record di una carriera che si è conclusa la scorsa estata con l’olimpiade di Tokio 2020. Per due anni Federica Pellegrini ha inseguito questo suo ultimo grande traguardo sportivo. Il finale perfetto di una carriera irripetibile: raggiungere la quinta finale olimpica consecutiva nella stessa specialità, prima donna nella storia del nuoto.

La trama | Underwater – Federica Pellegrini

Underwater – Federica Pellegrini racconta una storia complessa, quella di avvicinamento al tramonto di una lunga carriera di successo. L’obiettivo di Federica è sempre stato quello di arrivare a giocarsi le Olimpiadi di Tokyo e così è stato. La strada per arrivarci, però, è stata tutt’altro che in discesa. Da questa premessa parte il racconto di questo docufilm, che ci spinge nel profondo di questa straordinaria atleta e donna unica, attraverso i suoi drammi e le sue difficoltà, che l’hanno portata ad essere una delle più grandi sportive italiane di sempre.

Le musiche originali di Underwater – Federica Pellegrini sono state ideate e composte da Samuel, autore e compositore estremamente prolifico, artista con all’attivo numerose collaborazioni, frontman e co-fondatore dei Subsonica e fondatore dei Motel Connection, con cui ha realizzato due colonne sonore. Il documentario è diretto da Sara Ristori e scritto da Valdo Gamberutti, Sara Ristori e Davide Savelli con Alessandro Caroni.

Cosa ne pensate di questo trailer? Vi siete emozionati all’addio allo sport di Federica? Fateci sapere cosa ne pensate!

