Shadow Warrior 3: data d’uscita e nuovi dettagli in arrivo

Il 2022 sarà un anno cruciale per diversi titoli che hanno subito un rinvio nel 2021. Gli studi sperano di poter tornare a delle modalità di sviluppo più dirette nel corso dei prossimi mesi, e questo desiderio è stato espresso più volte dalle aziende e dai director stessi. Tra i nuovi giochi che ci aspettiamo per quest’anno, vi è anche Shadow Warrior con il suo terzo capitolo. Il nuovo episodio dell’irriverente saga sparatutto dagli accenti orientali si fa attendere ormai da un paio d’anni, e verso la fine dello scorso ottobre era stato confermato con un trailer un ulteriore rinvio del titolo. Tuttavia, dei recenti aggiornamenti svelano come nei prossimi mesi potrebbero finalmente esserci alcune importanti novità, almeno a detta dello studio di sviluppo, che ha dichiarato l’arrivo non solo di nuovi imminenti dettagli, ma anche della data d’uscita di Shadow Warrior 3.

La data d’uscita di Shadow Warrior 3 potrebbe essere svelata presto

Su Twitter, l’account ufficiale di Shadow Warrior 3 ha pubblicato un nuovo breve trailer, che mostra ulteriormente tutta l’epicità e frenesia che ha da sempre caratterizzato la serie. Si può vedere come nel gioco verranno utilizzate diverse tipologie di armi da fuoco perfette per crivellare di colpi chiunque si opporrà a noi. Esse potranno spaziare da delle rapide pistole a imponenti fucili e potenti mitragliatrici, saltando subito dopo all’utilizzo di poteri più che ottimali per aiutarci a scaraventare in aria i nemici che si porranno sul proprio cammino. Sembra inoltre che il nuovo capitolo significherà anche il ritorno alle classiche strutture che caratterizzavano in precedenza i livelli della serie, distinguendosi dal nuovo stile utilizzato invece in Shadow Warrior 2.

Shadow Warrior 3 is coming in 2022 and guess what year it is now? More details and an exact release date coming soon! pic.twitter.com/jdHqF9xwjY — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 3, 2022

All’interno del trailer non vengono invece mostrate le silenziose e fatali lame, e neanche le loro più folli e assurde varianti. Ad ogni modo, probabilmente sarà questione di tempo prima di poter vedere anch’esse. In questi pochi secondi di video traspare comunque tutta l’esagerata spettacolarità sulla quale la serie si è fondata sin dal principio, e la dichiarazione che accompagna la clip ci fa sapere che molto presto potrebbero anche esserci nuove informazioni riguardo la data d’uscita di Shadow Warrior 3. Eppure, bisogna ricordare come affermazioni del genere furono effettuate anche quando fu annunciato il rinvio al 2022 del titolo, e ciò ci porta a rimanere leggermente cauti riguardo le aspettative per il futuro.

