Göteborg Film Festival: l’ipnosi di massa come esperimento cinematografico

L‘ipnosi di massa come metafora del cambiamento della visione cinematografica. L’esperimento proposto da Göteborg Film Festival, la rassegna cinematografica svedese in programma dal 28 gennaio al 6 febbraio

La nuova edizione di Göteborg Film Festival anche quest’anno propone un esperimento fuori dal comune: tentare un‘ipnosi di massa. Metafora del grande cambiamento della visione al di fuori del grande schermo, assieme al ritorno di significato reale dell’esperienza di visione cinematografica.

Accompagnata da un’ipnotista specializzato del settore, il pubblico sarà letteralmente ipnotizzato prima di ben 3 proiezioni, modificando lo stato d’animo dello spettatore, mettendolo in sincronia con il film. Il fine ultimo, il proporre una visione immersiva a 360° in grado di trasportare lo spettatore al di fuori dello schermo, senza dimenticare la vera tradizione del cinema.

Un vero omaggio al mezzo cinematografico oltre che, come ribadisce lo stesso Direttore Artistico, Jonas Holmberg:

Guardare un film al cinema può essere estremamente ipnotico. Con il ritorno del nostro Festival nelle sale cinematografiche, vogliamo aggiungere un altro livello ipnotico che è sia un omaggio sia un’estensione dell’esperienza di visione dei film al cinema

Göteborg Film Festival: i film selezionati per l’esperimento

Un modo per toccare il significato del confine tra sogno e realtà sulla propria pelle; sollevando questioni spinose in maniera secca e diretta; come il senso di sottomissione, trasgressione e controllo, purtroppo negativamente sempre più presenti nel mente dell’uomo di oggi. Per l’occasione sono stati scelti 3 film toccando tematiche diverse: Memoria, diretto dal regista thailandese Apichatpong Weerasethakul, che vede nel cast anche Tilda Swinton; Land of Dreams, di Shirin Neshat e Shoja Azari, presentato nella sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema di Venezia; e Speak No Evil di Christian Tafdrup, thriller horror danese in anteprima mondiale.

L’incantesimo ipnotico sarà interrotto alla fine delle proiezioni, riportando lo spettatore all’interno della routine quotidiana.

L’evento è in programma dal 28 gennaio fino al 6 febbraio.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.