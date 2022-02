La famiglia Proud: più forte e orgogliosa su Disney +

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa su Disney +! A partire dal 23 febbraio 2022 sulla piattaforma streaming di Topolino, assisteremo al nuovo capitolo della famosissima serie animata! Dopo le precedenti stagioni trasmesse su Disney Channel dal 2001, ecco disponibile il revival tanto atteso di una delle serie animate più amate!

A partire dal 23 febbraio 2022 sarà disponibile su Disney+ La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa, il tanto atteso “revival” della attualissima serie trasmessa da Disney Channel, con il titolo di “La Famiglia Proud”. I nuovi episodi saranno disponibili ogni mercoledì.

Dal 2001 al 2022

Per tutti coloro che non ne avessero mai sentito parlare, “La famiglia Proud” è una serie animata originale firmata Disney, che ha visto il suo debutto negli USA nel Settembre del 2001. In Italia, invece, è stata trasmessa su Rai2 a partire dal 2003. Si tratta di una serie musicale che ebbe un grande successo. Merito del seguito va anche alla sua storia legata a tematiche di inclusione ed accoglienza di culture e tradizioni. Il contesto è del tutto contornato da momenti divertenti e ricchi di svago.

La serie ebbe ancor più successo grazie alla sigla cantata dalla sorella di Beyoncè, Solange. In collaborazione con il bravissimo compositore, cantautore e produttore cinematografico Kurt Farquhar. Qui farà il suo ritorno sempre come autore e compositore per questo nuovo capitolo. Farquhar ha concepito una versione nuova per questo revival, interpretata dalla stella nascente dell’R&B Joyce Wrice con un cast di celebrità che presteranno le loro voci nella versione originale. La colonna sonora digitale “The Proud Family: louder and prouder” sarà disponibile nel corso dell’anno sotto l’etichetta Walt Disney Records.

Il ritorno di Penny e la sua energica famiglia

Penny Proud, la 14enne protagonista della serie, sarà sempre insieme ai genitori Oscar e Trudy, i fratelli gemelli BeBe e CeCe, e la nonna Suga Mama (e Puff!). I personaggi ci accompagneranno nella nuova avventura esilarante. Gli episodi sono ricchi di contenuti, anche se si è un po’ fuori dal mondo “teen”. Insieme alla sua squadra composta da Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez e Zoey Howzer, affronteranno i cambiamenti dovuti alla crescita, alla libertà di pensiero e di espressione , con il grande obiettivo di far emergere le ricchezze tra le differenze.

Oltre alle voci originali del cast che verranno riprese, tra le nuove voci incontreremo Keke Palmer (Maya Leibowitz-Jenkins), Billy Porter e Zachary Quinto (Randall e Barry Leibowitz-Jenkins). L’artista rapper “A Boogie” Dubose (Francis “KG” Leibowitz-Jenkins), EJ Johnson (Michael Collins), Asante Blackk (Kareem), Bresha Webb (CeCe) e Aiden Dodson (BeBe).

Lizzo, Lil Nas X, Chance the Rapper, Normani, Jaden Smith, Tina Knowles, Eva Longoria e moltissimi altri!

Pensiamo che la serie originale vede alle sue “spalle” Bruce W. Smith, esperto dell’animazione coinvolto in progetti tipo “Chi ha incastrato Roger Rabbit” e “Space Jam”. E’ stato svolto un lavoro mirato, con la volontà di adoperare il linguaggio delle commedie per raccontare la vita di una famiglia afroamericana. Il punto di vista di partenza è quello della figlia quattordicenne, alle prese con le piccole avventure di tutti i giorni tra scuola, relazioni e quotidianità e cambiamento.

Guarda il trailer qui e non perdere questa serie animata del tutto “fuori dal comune”. Non dimenticare di scriverci le tue impressioni!

