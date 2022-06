Smartphone per ogni budget, cosa cercare?

Al culmine di un’impressionante crescita negli ultimi dieci anni, ricchi di novità e di funzioni mai viste prima, il mercato degli smartphone pare all’alba di una fase di consolidamento

I colossi internazionali della telefonia puntano a migliorare l’esperienza digitale delle diverse nicchie, attraverso le quali riusciamo finalmente a distinguere le preferenze dei consumatori con una certa precisione. Attualmente, le nicchie esistenti formano delle grandi community con interessi simili.

In un tale contesto, tra le aziende produttrici di smartphone, scatta la corsa alla conquista delle aspettative sociali. Il più delle volte, a trionfare sui competitors, è il prodotto che si contraddistingue per il rapporto qualità/prezzo, riuscendo così a conquistare un importante fetta di mercato.

Al fine di individuare lo smartphone con le caratteristiche più adatte alle proprie esigenze e al proprio budget, è perciò necessario effettuare un’accurata valutazione e confronto dei modelli presenti sul mercato. Ma non solo, una volta individuato il modello, prima di procedere all’acquisto è sempre consigliabile affidarsi a rivenditori affidabili e certificati che offrono un servizio chiaro e trasparente, come OnlineStore. Vediamo quali sono le caratteristiche di ogni smartphone a seconda del budget a disposizione.

Smartphone: cosa aspettarsi sotto i 100 euro

Negli ultimi tempi, hanno fatto la comparsa sul mercato degli smartphone economici ossia dei dispositivi low budget con tutte le funzionalità di base.

Delle ottime idee regalo per i cari nonni e per chiunque voglia approcciarsi al mondo mobile ma senza spendere grosse cifre.

La maggioranza sfrutta le potenzialità del sistema operativo Android, dando modo all’utente di spaziare liberamente tra le chiamate, i messaggi, le ricerche online e i social.

Ci sono tutte le funzionalità di base, ma non chiediamo degli sforzi ulteriori che potrebbero metterne a repentaglio la stabilità e le prestazioni. Il riferimento è diretto alle videochiamate, alla visione di film e serie TV, allo streaming dai maggiori player musicali e all’installazione di mobile games dalla risoluzione superiore. Non farsi delle false aspettative è la prima regola per non restare delusi.

La categoria smartphone entry level è perfettamente rappresentata da brand come Xiaomi, Wiko, Alcatel e Nokia che offrono numerosi modelli tra cui scegliere a seconda delle diverse esigenze.

Smartphone: le caratteristiche dei modelli oltre 200 euro

Alzando leggermente il budget, spendendo quindi una qualcosina in più, si accede agli smartphone di fascia intermedia.

Portando il budget iniziale a 200 – 300 euro, l’utente può aspirare ad un netto miglioramento delle funzionalità di base citate e al compimento di altre attività.

I produttori puntano a catturare l’interesse degli appassionati di telefonia, offrendo una fotocamera maggiormente performante sia lato frontale che posteriore ed un sistema operativo adatto al multitasking.

Dalle fotografie al soft gaming nel tempo libero, dallo stare sui social allo streaming audiovideo, l’utente cerca uno smartphone che gli consenta di passare velocemente da un’applicazione all’altra, in un momento di assoluto relax, al termine degli impegni lavorativi.

La fascia intermedia degli smartphone è dominata dalle industrie Realme, Oppo, Xiaomi e Samsung.

Smartphone: i vantaggi dei top di gamma

Una guida tecnologica che voglia dirsi completa non può esimersi da un accenno ai top di gamma. Alcuni preferiscono parlare di fascia alta, in cui il range di prezzo dagli 800 euro spesso e volentieri supera il tetto dei 1000 euro.

Gli interessati sono i fanatici della tecnologia, desiderosi di restare al passo con i tempi, ma soprattutto quelli che usano il cellulare costantemente durante l’intero arco della giornata. Un gruppo di cui fanno parte fotografi professionisti, influencer da milioni di followers ed i pro player impegnati in competizioni da mobile che necessitano perciò di cellulari altamente performanti in tutti i suoi aspetti.

Per le figure elencante, lo smartphone è un supporto insostituibile. Le stesse possono contare sulle interessanti proposte Samsung, Apple, Oneplus ed Asus.