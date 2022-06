Black Shark 5 e 5 Pro: non solo smartphone gaming

Stanno per arrivare i nuovi smartphone Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro. Si tratta di prodotti estremamente potenti adatti al gioco, ma anche alla vita di tutti i giorni

I dispositivi di Blackshark sono nati come prodotti dedicati al segmento emergente degli smartphone da gioco. Questi potentissimi smartphone sono tra i più prestanti sul mercato. Ma con la nuova serie Black Shark 5, l’azienda ha voluto puntare su una esperienza d’uso più completa per uscire dalla nicchia del mondo del gioco e portare uno smartphone adatto alla vita quotidiana.

Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro le caratteristiche

Il cuore pulsante dei nuovi smartphone non poteva che essere il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per la versione Pro. Il chip più potente del noto produttore statunitense vanta 1 core Cortex-X2 a 3. GHz, 3 core Cortex-A710 a 2.75 GHz, e 4 core Cortex-A510 a 2.0 MHz ed una GPU Adreno 730. Queste specifiche gli permettono di raggiungere circa 111.000 punti su Antutu. Black Shark 5 invece si ferma a SnadDragon 870.

Ma il vero valore aggiunto di Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro è l’esclusivo sistema dissipazione Anti-Gravity Dual VC Cooling System. Aggiungendo il design “Anti-Gravity” alla camera di vapore, la forza capillare viene rafforzata per superare meglio l’influenza della gravità e ottenere prestazioni migliori e una velocità di circolazione del liquido superiore. Allo stesso tempo, vengono utilizzati materiali per la dissipazione del calore a cambiamento di fase, grafene e rame. Grazie anche all’ampia area di oltre 5000 mm2, si possono ottenere le migliori performance del settore. Grazie all’imponente sistema di raffreddamento, il SoC può rimanere al massimo della potenza più lungo. I test dimostrano che Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro riescono a tenere sotto controllo le temperature anche dopo mezz’ora di gioco intenso.

Anche il suono è un componente fondamentale per il gioco. Abbiamo speaker stereo simmetrici, compatibili con DTS e Cirrus Logic Technology. Grazie ai 3 microfoni, possiamo anche utilizzare la cancellazione attiva del rumore. Chiudono il cerchio i pulsanti fisici con tecnologia magnetica e forza di attivazione di 160 g per un controllo preciso e reattivo. Il touchscreen può essere inoltre utilizzato per creare gesture personalizzate, in modo da realizzare facilmente il setup più ergonomico per il vostro gioco.

Chiude il cerchio una fotocamera principale da 108 MP per Black Shark 5 Pro con possibilità di registrare video 4K60p e HDR10+, modalità notte e stabilizzazione elettronica delle immagini. La versione liscia arriva a 64 MP. Entrambi poi utilizzano una ottica grandangolare su sensore da 13 MP e un macro su sensore da 5 MP. Davvero una buona configurazione, alla pari con gli smartphone più moderni!

Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 4650 mAh, dotata di ricarica rapida a 120W Hyper Charge. In altri termini significa che potremo caricare lo smartphone in appena 15 minuti e continuare la giornata fino alla fine anche se utilizziamo lo smartphone in modo intensivo.

Prezzo

La ricarica rapida e la buona fotocamera rendono Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro ottimi smartphone da utilizzare tutti i giorni. I prezzi variano a seconda della configurazione. Per la versione Pro:

8GB + 128 GB: €799

12GB + 256 GB: €899

16GB + 256 GB: €999

Per la versione liscia:

8GB + 128 GB: €549

12GB + 256 GB: €649

Tuttavia tra il 15 e il 16 giugno sarà attiva una campagna promozionale che vi permetterà di risparmiare grazie ai codici promozionali BSHARK570, BLACKSHARK105 e BSHARK5100. Tenete d’occhio lo store in questa pagina! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!