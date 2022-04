Eiyuden Chronicle Rising: in arrivo il 10 maggio

Ormai è ufficiale, il prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, cioè Rising, arriverà finalmente il 10 maggio di quest’anno

Dopo l’annuncio del capitolo Hundred Heroes (in arrivo nel 2023) ed il grande successo ottenuto su Kickstarter nel 2020, adesso il prequel Eiyuden Chronicle: Rising è diventato finalmente realtà. Una realtà destinata ad avverarsi il 10 maggio di quest’anno, quindi fra poco, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Eiyuden Chronicle Rising: si ritorna nel mondo dei JRPG

Sia il futuro capitolo Hundred Heroes, in arrivo il prossimo anno, che il prequel Eiyuden Chronicle: Rising ha fatto capire ai giocatori quanto l’esperienza degli ex sviluppatori della Konami possa essere importante per realizzare un prodotto di questo genere. Diciamo pure che ne hanno visti passare di bit sotto i ponti!

Questi ultimi, assieme a 505 Games e Rabbit and Bear Studios, hanno dunque realizzato un JRPG con una piacevolissima grafica e con parecchie frecce nel suo arco. Prima di tutto ci sarà un sistema di combattimento unico al quale si uniranno un sistema di costruzione delle città, nuovi equipaggiamenti e tanto altro ancora. Stessa cosa dicasi poi per il capitolo principale Hundred Heroes.

Il titolo sarà dunque disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam, Epic Games Store e GOG) a partire dal 10 maggio. Nello stesso giorno il titolo sarà scaricabile anche tramite Xbox Game Pass e PC Game Pass. Davvero niente male come campagna di lancio, non trovate anche voi?

Ad ogni modo, mentre aspettiamo con pazienza che arrivi il 10 maggio, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!