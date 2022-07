Axiomtek presenta la nuova scheda madre IMB760 EATX

L‘azienda Axiomtek ha presentato quest’oggi la sua nuova scheda madre IMB760 EATX di livello server per AIoT

Axiomtek (qui per ulteriori info sull’azienda), è un leader di fama mondiale incessantemente dedito alla ricerca, sviluppo e produzione di serie di prodotti informatici industriali innovativi e affidabili ad alta efficienza. L’azienda è lieta di annunciare l’IMB760, una scheda madre ATX estesa di livello server (330 mm x 305 mm). Questa è alimentata dai processori scalabili Intel Xeon di terza generazione con doppia presa LGA4189 (nome in codice: Ice Lake-SP) con il chipset Intel C627A. Viene fornita con un efficace bilanciamento del carico tra due CPU e più schede acceleratrici per stabilizzare i carichi di calcolo e massimizzare la potenza di calcolo. Dotata di prestazioni ottimizzate, più slot per schede PCI Express ed espansione della memoria ad alta densità, questa scheda madre per server EATX consente elaborazione di alto livello, carico di lavoro AI e deep learning per il futuro alimentato dai dati.

Dichiarazioni Relative alla nuova scheda madre Axiomtek IMB760 EATX

Di seguito sono riporrtate le prime dichiarazioni inerenti alla nuova scheda madre IMB760 EATX.

Prestazioni, sicurezza e flessibilità sono indispensabili per l’IA nell’informatica di nuova generazione. Essendo la prima e ammiraglia della scheda madre EATX di Axiomtek, l’IMB760 è dotata di funzioni di accelerazione crittografica e di intelligenza artificiale integrate. Nonché capacità di sicurezza avanzate per soddisfare le esigenze specifiche di produzione automatizzata, robotica, analisi di immagini o video e altre applicazioni AIoT. Questa scheda madre di livello server dispone di sedici socket RDIMM DDR4-3200 con una capacità di memoria fino a 1 TB. Pronta per le esigenze di archiviazione di dati di grandi dimensioni e dati ad alta velocità trasmissione, la scheda madre industriale supporta due SSD NVMe, una LAN IPMI e due porte LAN 10 GbE. Ricche espansioni con un numero sufficiente di slot PCIe x16 e slot PCIe x8 per l’accelerazione GPU, rendendo IM760 una soluzione perfetta per imaging ad alta intensità di calcolo, analisi video intelligente e elaborazione di carichi di lavoro pesanti,

ha affermato Wayne Chung, product manager di AIoT Team presso Axiomtek.

Caratteristiche tecniche

L’IMB760 offre una ricca espandibilità con quattro slot PCIe x16, due slot PCIe x8 e due interfacce M.2 Key M 2280 con segnale PCIe x4. Supportando schede GPU, schede di acquisizione, schede RAID, storage NVMe e altro ancora. Sono disponibili otto porte SATA-600 con RAID 0/1/5/10 integrato per l’archiviazione e la protezione dei dati affidabili. Dotato di un’ampia gamma di interfacce I/O, l’IMB760 supporta sei USB 3.2 Gen1, sei USB 2.0, due USB 2.0 (180D tipo A), una RS-232/422/485. Ed ancora, una porta LAN IPMI tramite controller Ethernet Intel I210- AT, due porte 10GbE (Intel X550-AT2), una VGA. Infine una porta I/O digitale programmabile a otto canali, SMBus e una tastiera PS/2.

Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) è disponibile per garantire la sicurezza delle informazioni critiche. Questa scheda server è inoltre accoppiata con l’Intelligent Platform Management Interface (IPMI), che consente agli utenti di gestire e monitorare in remoto i server indipendentemente dal sistema operativo installato. Altre funzioni includono il timer watchdog e il monitoraggio hardware per la temperatura della CPU/del sistema, il rilevamento della tensione e il controllo intelligente della ventola. La scheda madre EATX di livello server, IMB760, è disponibile per l’acquisto nell’Agosto 2022.

Funzionalità avanzate di IMB760

Doppio processore scalabile “Ice Lake-SP” Intel Xeon di terza generazione

16 RDIMM DDR4-3200 a 288 pin per un massimo di 1 TB di memoria

4 PCIe x16 e 2 PCIe x8

2 tasti M.2 M per NVMe

Supporta TPM 2.0 (opzionale)

dongle USB interno

