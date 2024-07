Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6: ora ufficiali

Samsung rivoluziona il mercato dei foldable con i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: le innovazioni in termini di design, prestazioni e funzionalità

Samsung ha nuovamente alzato l’asticella nel mondo dei telefoni pieghevoli con il lancio del Galaxy Z Fold6 e del Galaxy Z Flip6 all’evento Unpacked di Parigi. Questi nuovi modelli non solo presentano un design più sottile e leggero, ma offrono anche innovazioni significative in termini di display, prestazioni e funzionalità.

Galaxy Z Fold6: produttività e intrattenimento in un nuovo formato

Il Galaxy Z Fold6 si distingue per il suo nuovo rapporto d’aspetto dello schermo esterno, ora più vicino a quello di un telefono tradizionale, pur mantenendo la sua unicità. Questo, combinato con un display esterno da 6.3 pollici, offre un’esperienza utente più coinvolgente e produttiva. Il design è stato ulteriormente perfezionato, rendendo il dispositivo più sottile e leggero rispetto al suo predecessore.

Le prestazioni sono garantite dal potente chipset Snapdragon 8 Gen 3 e dall’ultima versione di One UI 6.1.1, che sfrutta al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI. Tra le nuove funzionalità, spiccano la modalità Interprete, che facilita la comunicazione multilingue, e Sketch to Image, che trasforma gli schizzi in opere d’arte digitali.

Il sistema di fotocamere del Galaxy Z Fold6 rimane sostanzialmente invariato rispetto al modello precedente, ma l’attenzione si sposta sull’esperienza d’uso e sulle nuove funzionalità software che sfruttano l’ampio schermo pieghevole. La batteria da 4.400 mAh promette una maggiore durata grazie all’ottimizzazione del sistema.

Galaxy Z Flip6: stile e funzionalità in un design compatto

Il Galaxy Z Flip6 si presenta con un design più sottile e leggero, pur mantenendo lo stile iconico che ha reso celebre la serie Flip. Il cuore del dispositivo è il potente Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da una quantità di RAM aumentata a 12 GB. Il sistema di raffreddamento è stato migliorato con l’introduzione di una camera di vapore, garantendo prestazioni ottimali anche sotto carico.

La fotocamera principale è stata aggiornata con un sensore da 50 MP che offre uno zoom 2x in-sensor e la possibilità di raggiungere un ingrandimento 10x con lo zoom AI. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo importante anche nelle nuove funzionalità software, come Auto Zoom, che ottimizza l’inquadratura nelle foto di gruppo in modalità Flex, e Suggested Replies, che suggerisce risposte automatiche ai messaggi.

La batteria è stata potenziata a 4.000 mAh, garantendo una maggiore autonomia rispetto al modello precedente. Inoltre, il Galaxy Z Flip6 è il primo pieghevole di Samsung a offrire protezione IP48 contro l’ingresso di particelle di grandi dimensioni e acqua.

Disponibilità e Prezzi

Entrambi i modelli sono disponibili in diverse opzioni di colore e capacità di archiviazione. I preordini sono già aperti, mentre la disponibilità generale è prevista per il 24 luglio.

Galaxy Z Fold6:

12GB + 1TB al prezzo di € 2.459

12 GB + 512GB al prezzo di € 2.219

12GB + 256GB al prezzo di €2.099

Galaxy Z Flip6:

12 GB + 512GB al prezzo di € 1.399

12GB + 256GB al prezzo di €1.279

Che ne pensate della scelta Samsung? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!