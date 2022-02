Ghost of Tsushima: come avere la skin di Aloy di Horizon Forbidden West

Sucker Punch games rende omaggio ad Aloy, eroina di casa PlayStation. Scopriamo in questa guida come sbloccare la skin di Horizon Fobidden West in Ghost of Tsushima

Nei giorni scorsi Sucker Punch ha annunciato l’arrivo di una skin speciale di Horizon all’interno di Ghost of Tsushima, loro ultimo titolo a tema samurai. Il costume in questione riprende il classico outfit di Aloy, protagonista principale della serie di Guerrilla Games. Ghost of Tsushima ha ricevuto l’ultimo aggiornamento di recente. In quest’ultimo sono state aggiunte delle quest aggiuntive, in una di queste, dovrete risolvere un puzzle a nord dell’isola di Iki. Completandola, riceverete il costume in premio.

La famiglia PlayStation si allarga

In qualità di membro ufficiale dei PlayStation Studios, Sucker Punch ha stretto la mano a Guerrilla Games, altra nota casa di sviluppo PlayStation. Il simbolo di questo scambio, è rappresentato proprio dall’introduzione della skin di Horizon all’interno di Ghost of Tsushima. Il kit con l’outfit però, sarà solamente disponibile per tutti i possessori dell’espansione Ghost of Tsushima Director’s Cut. Questo perché la missione in questione è situata nella già citata isola di Iki, contenuta nel DLC. Se desiderate scoprire nel dettaglio come ottenere la skin di Aloy, continuate a leggere la nostra guida.

Un ultima avventura per Jin Sakai – Ghost of Tsushima: come avere la skin di Horizon

Il primo passo per mettere Jin Sakai nei panni dell’avventuriera Aloy è quello di raggiungere il Santuario Proibito. Questo lo si potrà trovare a nord dell’isola di Iki, a nordovest del Forte Sakai e a nord della foresta di Sly Hunter. Aprite la mappa e osservate il luogo dove dovete andate. Se preferite risparmiare tempo, dovreste avere la possibilità di effettuare un comodo viaggio rapido. Raggiunto il Santuario, noterete un rotolo davanti alla statua. La pergamena recita: “Il vecchio mondo se ne è andato, sebbene la vita sia senza fine. Focalizza il tuo Spirito, prendi il mantello da arcere. Un cercatore dovrebbe anelare la verità”. Una volta raggiunto il luogo, seguite i prossimi step.

Is this a cross over episode? – Ghost of Tsushima: come avere la skin di Horizon

Una volta letta la pergamena, avrete degli indizi sommari che, una volta risolti, vi daranno accesso all’armatura di Aloy. Vediamo dunque quali sono i passi necessari.

Equipaggiate l’armatura di Tadayori dal menu apposito (l’armatura può essere acquistata dopo aver completato la missione Mythic Tale “The Legend of Tadayori”) Scorrete il touchpad in basso per entrare nella modalità Ascolto In questa modalità, prendete l’arco e mirate sopra alla struttura per vederla illuminarsi di rosso. Mirate e scoccate una sola freccia per vedere la struttura cambiare colore e diventare blu A questo punto, altri due spot verranno triggerati e spunteranno dietro la statua. Sparate anche a questi

Da Samurai a cacciatore

Completata tutta la procedura, verrete ricompensati con due premi. Il primo sarà la fascia “Segno del Cacciatore“, mentre il secondo è l’abito da cacciatore. Con questi due premi sarete in possesso della skin di Horizon Forbidden West da indossare in Ghost of Tsushima. Come avete visto, la procedura non è così complicata, peraltro è simile agli altri passaggi che negli altri Santuari vi permettono di indossare altri outfit di personaggi PlayStation. Se avete altre domande sul titolo, leggete le nostre guide. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questi costumi.

Se avete altre domande sul titolo, leggete le nostre guide. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questi costumi.