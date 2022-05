GeForce 512.95: NVIDIA lancia aggiornamento per HITMAN 3

Quest’oggi NVIDIA a dichiarato di essere pronta al lancio dell’aggiornamento per il gioco HITMAN 3 – Ovvero sarà disponibile al download il GeForce 512.95

NVIDIA ha appena lanciato il suo driver Game Ready di aggiornamento HITMAN 3 – Anno 2, ovvero la versione GeForce 512.95.L’azienda NVIDIA (clicca qui per maggiori informazioni) ha aggiunto al suomaggiornamento il ray tracing e utilizza NVIDIA DLSS per più del doppio dei framerate. Inoltre offre anche supporto per Sniper Elite 5 e il lancio in accesso anticipato di My Time a Sandrock.

HITMAN 3 Aggiornamento anno 2

Come anticipato, questo aggiornamento aggiunge il ray tracing e utilizza NVIDIA DLSS. In aggiunta a ciò, lo sviluppatore fornisce anche miglioramenti per Grid 2019 (bandiere e banner non sfarfallano più durante il gioco). Ed ancora, corregge i dump di crash relativi a Direct3D in Adobe Premiere Pro e consente agli utenti di modificare l’impostazione di nitidezza dell’immagine nella stessa applicazione.

Problematiche

Per quanto riguarda i problemi noti, considera che la versione 512.95 potrebbe ancora presentare problemi in Assassin’s Creed Origins (sfarfallio del personaggio sott’acqua vicino a una barca). Altri problemi di compatibilità possono presentarsi con Oculus Rift S/Pimax 8Kx (GeForce RTX 3090 Ti) e altri bug come descritto nella versione Note di seguito.

Funzionalità

In termini di compatibilità, i pacchetti disponibili sono adatti sia per configurazioni desktop che notebook che eseguono uno dei sistemi operativi Microsoft Windows 10 o 11. Tuttavia, assicurati che il tuo modello di GPU sia supportato prima di installare questo aggiornamento. Se tutto è a posto, salva ed esegui il pacchetto appropriato per il tuo dispositivo, attendi che tutti i file richiesti vengano estratti e segui tutte le istruzioni visualizzate sullo schermo per un aggiornamento completo. Una volta terminato, sarebbe una buona idea eseguire un riavvio del sistema per rendere effettive tutte le modifiche.

Download

Detto questo, scarica NVIDIA GeForce Graphics Driver 512.95, prendi in considerazione tutti gli aspetti sopra menzionati e ricontrolla il sito Web il più spesso possibile per rimanere aggiornato con le ultime versioni.

E voi cosa ne pensate di questa NVIDIA GeForce 512.95? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).