XEV YOYO PRO: la city car debutta al Fleet Motor Day 2024. A Vallelunga in anteprima per i Fleet e Mobility Manager la nuova versione 100% elettrica che tutti aspettano

XEV si presenta alla decima edizione del Fleet Motor Day a Vallelunga, il 10 e 11 aprile, con un’innovazione significativa: YOYO Pro. Da diversi anni, XEV si è affermata nel panorama nazionale grazie alla sua soluzione di mobilità che unisce convenienza economica, praticità e un design italiano iconico. A Vallelunga, XEV YOYO si rivolge alle flotte aziendali e al car sharing, presentando in anteprima la nuova versione Pro.

Dettagli sulla nuova city car XEV YOYO PRO

YOYO Pro mantiene le linee distintive del modello, ma si distingue dalla versione Easy per i contenuti tecnologici e la disponibilità di optional. Tra questi il display da 10″ con supporto per Apple Car Play e Android Auto, il volante multifunzione in ecopelle, i sedili in ecopelle e il servosterzo. La nuova versione sarà disponibile sul mercato italiano tra il terzo e il quarto trimestre dell’anno. Particolari caratteristiche tecniche di agilità, rispetto dell’ambiente e comfort di guida unico nel segmento, oltre al valore aggiunto del design eccellente che si presta alla personalizzazione aziendale. Queste caratteristiche hanno attirato da tempo l’attenzione delle flotte su YOYO.

Un altro punto di forza sono le dotazioni tecnologiche, che garantiscono sicurezza informatica e privacy. Ciò grazie al sistema elettronico proprietario che supporta la t-box delle aziende, e l’ecosistema di ricarica che consente la sostituzione rapida del pacco batterie scarico con uno carico attraverso gli appositi cabinet XEV. Numerosi sono i progetti avviati in ambito flotte. Grazie anche a importanti collaborazioni che hanno visto YOYO protagonista nel noleggio e nel servizio di car sharing. Tra queste, la partnership con Eni per il servizio Enjoy, attivo in cinque città: Torino, Firenze, Bologna, Milano e Roma. E molti altri progetti sono in cantiere.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova XEV YOYO PRO? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).