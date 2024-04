Dead Space 2: sviluppo interrotto? Parla Jeff Grubb

Cattive notizie per lo sviluppo del remake: Jeff Grubb fa da lapidario foriero per ogni possibile ritorno di Dead Space 2 sotto i riflettori

“Nello spazio, nessuno può sentirci gridare” allo scandalo ed è per questo che è bene darsi pace da subito sullo sviluppo, o sull’interruzione dello stesso, del remake di Dead Space 2. Il restauro con cui Motive Studios ha ridato lustro al predecessore è stato adorato dalla critica, compresi noi che lo abbiamo definito una “stella brillante”, ma come ben sappiamo… carta canta. E siccome sempre di Electronic Arts si tratta, i lavori sono apparentemente, ed irrimediabilmente, fermi. A darcene la triste conferma, termine che non ci sentiamo neanche di virgolettare, è il sempre ciarliero insider Jeff Grubb. Quest’ultimo, nel recente episodio del suo Game Mess Mornings con Lex Luddy, “l’alacre lavoro” del team di sviluppo è stato interrotto dalle poche vendite del primo remake.

[Game Mess Mornings] According to @JeffGrubb, EA Motive was working on a ‘Dead Space 2’ Remake which was in concept phase but got cancelled/shelved because of the lackluster sales of the first Remake. They are now working on Iron Man and Battlefield.https://t.co/iqv0EGNXJX pic.twitter.com/LziW0qx72X — Knoebel (@Knoebelbroet) April 10, 2024

Jeff Grubb e il remake di Dead Space 2 che mai fu: lo sviluppo chiude i battenti

Non c’è molta speranza per lo sviluppo: “Se attendevate con ansia Dead Space 2, le notizie sono pessime. Semplicemente pessime. […] Dicono che il team sarà diviso tra due progetti da qui in avanti, nello specifico Iron Man e Battlefield.” L’insider conclude la funerea sentenza così: “Ci stavano lavorando, ma ora non più. Rimane tutto sullo scaffale a causa delle scarse vendite del primo.” Per la cronaca, l’inglesismo “mettere sullo scaffale” consiste più nell’interruzione di un ciclo di sviluppo che nella cancellazione di un progetto, ma la prima tende a portare alla seconda. Patrick Klaus di Motive Studios ha dichiarato che per Iron Man si è raggiunto un “traguardo importante”. Ora sappiamo che l’uomo in armatura di cui avremo le redini non sarà Isaac Clarke.

