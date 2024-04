PS Plus: elenco completo dei giochi gratis di aprile 2024

I giochi gratis di aprile 2024 per PS Plus sono tutti noti: ecco che vi aspetta da Tales of Kenzera a Dave the Diver, più molti altri ancora

Il catalogo dei giochi gratis per gli abbonati a PS Plus nel mese di aprile 2024 è finalmente noto. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, ma ora sappiamo dirvi di più in merito. Sapevamo dell’arrivo di Dave the Diver al day one, ma lo stesso vale anche con Tales of Kenzera: Zau, che uscirà il 23 aprile. In modo analogo, Animal Well si unirà alla rosa di titoli disponibili per tutti quanti gli iscritti al servizio. Nel caso del metroidvania in pixel art, però, non se ne parla prima del 9 maggio. Per quanto riguarda tutti gli altri, nello specifico per gli abbonati ai servizi Extra e Premium, l’albero della cuccagna aprirà i suoi rami tra poco meno di una settimana. Vi lasciamo, prima di procedere oltre, al tweet in merito.

Il Catalogo Giochi PlayStation Plus di aprile include:

➕ Dave the Diver

➕ Tales of Kenzera: Zau

➕ The Crew 2

➕ Construction Simulator

Scopri di più: https://t.co/ITG6japfiQ — PlayStation Italia (@PlayStationIT) April 10, 2024

I giochi gratis di PS Plus di aprile 2024

L’appuntamento con gli altri giochi gratis di PS Plus è fissato per martedì prossimo, 16 aprile 2024. Trattasi di Construction Simulator, di The Crew 2, di Deliver Us Mars e dei Classici PlayStation. Nel caso di questi ultimi, invece, parliamo di Alone in the Dark, di Rebel Assault II: The Hidden Empire e, ultimo ma non certo ultimo, MediEvil. Per comodità, chiudiamo l’articolo con un elenco completo.

Animal Well (PS5) – 9/5/24

Tales of Kenzera: Zau (PS5) – 23/4/24

Dave the Diver (PS4, PS5)

Oddballers (PS4)

Construction Simulator (PS4, PS5)

The Crew 2 (PS4)

Raji: An Ancient Epic (PS4, PS5)

Lego Ninjago Movie Videogame (PS4)

Nour: Play With Your Food (PS4, PS5)

Deliver Us Mars (PS4, PS5)

Lego Marvel’s Avengers (PS4)

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Blade (PS5)

Alone in the Dark: The New Nightmare (2001) (PS4, PS5)

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (1995) (PS4, PS5)

MediEvil (1998) (PS4, PS5)

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della line-up primaverile?