Fall Guys: programmato un grande annuncio per domani

Chiunque sia un appassionato di Fall Guys, titolo della Mediatonic, deve segnarsi sul calendario la giornata di domani perché pare che ci sarà un grande annuncio

Al giorno d’oggi, ovvero nel 2022, Fall Guys potrebbe non essere più così popolare come qualche mese fa, ma è indubbio che conservi ancora una certa fetta di appassionati. Bene, per tutti coloro che adorano il titolo di Mediatonic, ci sono buone notizie visto che è stato programmato un grande annuncio per domani. Ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione!

Fall Guys: dove si può vedere l’annuncio

Il misterioso, e grande, annuncio relativo a Fall Guys sarà rivelato al mondo intero questo lunedì 16 maggio alle cinque di pomeriggio ora italiana. Da ricordare poi che è stato lo stesso account Twitter ufficiale del gioco, che vi lasciamo qui sotto, a dichiarare che in tale data si andrà a scoprire il “big announcement”.

Si potrà dunque vedere su una gran vastità di canali che vanno dai “classici” YouTube e Twitch fino ad arrivare a Twitter e TikTok quindi possiamo dire di essere di fronte ad un annuncio da non prendere affatto sottogamba visti i diversi social network coinvolti.

🚨 THE BIG ANNOUNCEMENT ™ 🚨 🗓️ 16th of May

⏰ 18:00 BST 📺 W H E R E ?

YouTube: https://t.co/bGKEHjiQPh

Twitch: https://t.co/ET3QrsrlrH Also on Twitter, TikTok… everywhere ❤️ this tweet to be automatically notified when the announcement is live! 👀 pic.twitter.com/JbZOzY4TQJ — Fall Guys – BIG Announcement on Monday (@FallGuysGame) May 12, 2022

Ovviamente non sono mancate le teorie degli appassionati del titolo in questione, oltre che del mondo del gaming in generale, come ad esempio le versioni del gioco per Xbox e Nintendo Switch, la possibilità che diventi un free to play nonostante l’improbabilità di tale evento, i contenuti aggiuntivi e tanto altro ancora. Per scoprire di che si tratta occorrerà portare ancora un pochino di pazienza.

Comunque sia, mentre aspettiamo di sapere cosa bolle nella pentola di casa Mediatonic, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!