In questa recensione, analizzeremo il nuovissimo set LEGO “Collolungo” (76989), basato sul videogame Horizon Forbidden West

Uscita ormai un anno e mezzo fa, PlayStation 5 fa parte di una generazione di console iconica. Oltre all’ovvio incremento di potenza e prestazioni rispetto alle sue antenate, PS5 è uscita in un periodo ricco di problematiche che, ad ora, la rendono davvero difficile da reperire.

Al momento, di titoli degni di nota per cui voler acquistare la console non ce ne sono poi tantissimi. Uno di questi è, però, Horizon Forbidden West: la seconda avventura di Aloy nelle terre selvagge dove vegetazione e bestiali macchine convivono.

Nel caso foste fan della saga o, ancora, non aveste l’opportunità di giocare al titolo, LEGO vi viene incontro proponendo il set “Horizon Forbidden West: Collolungo (76989)”. Questo set ci permetterà di costruire l’altissima macchina con un fantastico diorama al disotto. Se ci ha convinti appieno, però, lo scoprirete nel corso di questa recensione!

Cosa troviamo nella confezione? – Recensione LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo

Come al solito, la confezione è minimal e presenta un’immagine del set, oltre ad alcune specifiche. Da qui possiamo apprendere che la costruzione è consigliata ai maggiorenni ed è composta da 1222 pezzi. La parte posteriore, oltre ad ulteriori immagini dettagliate, ci darà un’idea delle dimensioni finali: 21cm in profondità, per 34cm in altezza.

La confezione conterrà: il manuale di istruzioni formato da 162 pagine, 8 buste che includono i mattoncini, una base LEGO in colorazione verde, un pezzo in plastica morbida e degli adesivi che ci serviranno nel corso del montaggio. Nella prima busta, inoltre, è incuso un “separatore LEGO” utile per dividere i mattoncini in caso di errori senza rimetterci le dita!

Fase di montaggio – Recensione LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo

La fase di montaggio del set si divide in 8 parti. Le prime 3 buste sono volte alla costruzione del diorama che farà da base al modello, oltre che alle minifigure della protagonista Aloy e della “vedetta”. La base si presenta come una sezione erbosa e rocciosa, arricchita da alberi, fiori e un vecchio semaforo ormai inghiottito dalla vegetazione. Nel costruire questa base ci siamo divertiti molto dato che le azioni richieste sono molto variegate, specialmente quando andremo a definire le parte esterna, arricchendola di fiori e costruendo l’albero o il semaforo.

Le restanti 5 buste sono dedicate alla costruzione del “Collolungo” vero e proprio, partendo dal corpo, fino ad arrivare alle zampe e alla testa. Nel costruire quest’ultimo, la situazione diventa meno varia e ci troveremo ad effettuare quasi tutte le azioni per ben due volte poiché le gambe e la testa della macchina sono perfettamente specchiati. Gli adesivi sono utilizzati tutti sul dorso e sulla testa a disco della creatura.

Nella costruzione del corpo ci siamo imbattuti in un problema. Un mattoncino era errato e, quindi, abbiamo dovuto tagliarlo con una tronchesina per proseguire con l’assemblaggio. Nulla di trascendentale. Tuttavia, potrebbe capitare anche a voi di incombere in questo inconveniente.

L’assemblaggio è, in linea generale, davvero alla mano e semplice anche per chi si approccia per la prima volta ad un set LEGO. Per essere completato al 100% ci ha richiesto più o meno quattro ore.

Uno sguardo da vicino – Recensione LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo

Dal punto di vista estetico, il set LEGO 76989 ci ha convinti alla grande. La base è ricca di dettagli e la sua forma ovale la rende molto più accattivante per essere esposta e ammirata. Come abbiamo già accennato, insieme al set, è inclusa la minifigure di Aloy, dotata di due espressioni, l’arco e la sua lancia.

Oltre alla protagonista, nella prima parte saremo chiamati ad assemblare una delle macchine più comuni all’interno del titolo: la vedetta. Questa è caratterizzata da un corpo posabile in svariati modi dato che potremo muovere le gambe, la coda, ma anche l’intera sezione anteriore. Sul davanti, potremo cambiare il mattoncino che fa da occhio per modificare lo stato di allerta della macchina.

Il Collolungo in sé è maestoso e arriva a misurare da solo circa 33cm in altezza. Le sezioni mobili sono diverse. La testa potrà guardare verso l’alto o di fronte e le alette posteriori potranno essere alzate, abbassate o mosse in orizzontale. Sia le sezioni dorate sul collo che le 4 “code” possono muoversi, così come le gambe. Queste sono ancorate al corpo da una testa a sfera, la quale permetterà di spostarle sia in avanti e indietro, che orizzontalmente. Anche le zampe possono essere posizionate al meglio e possiedono un foro posteriore per essere ancorate alla base. Purtroppo, sono assenti articolazioni su ginocchia e collo, le quali avrebbero reso questo modello molto più posabile. Tuttavia, non possiamo assolutamente lamentarci!

Tiriamo le somme

Quello creato dal designer Isaac Snyder è un set LEGO sorprendente. Proposto ad un prezzo di retail di 79,99 € è sicuramente uno dei modelli con il migliore rapporto qualità prezzo in assoluto. Lo splendido diorama che fa da base, le non così poche ore di montaggio, il fantastico modello del Collolungo, le due minifigures e tutti i dettagli del quale è arricchito, rendono questo set LEGO “Horizon Forbidden West: Collolungo 76989” un prodotto da avere assolutamente per i fan dell’esclusiva PlayStation e per gli amanti del contrasto robot/natura!

Noi, come sempre, ringraziamo LEGO per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!