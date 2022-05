Sblocco NVIDIA LHRv3 in arrivo per GeForce RTX serie 30

A sole due settimane dall’annuncio del crack di LHRv2, l’anti-crypto di casa NVDIA, arriva l’avviso dello sblocco di NVIDIA LHRv3 al 90%

Abbiamo già parlato dell’imminente uscita delle schede video NVIDIA GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3080, pubblicizzate all’utenza attraverso la campagna “Pronte e in stock”. A seguito della notizia, ecco arrivare prontamente la dichiarazione da parte degli sviluppatori di NiceHash che può rendere ancora più appetibile l’acquisto di questi nuovi gioielli marchiati NVIDIA, riguardante lo sblocco al 90% dell’algoritmo anti-crypto LHRv3. Ma sarà davvero importante? Scopriamolo insieme.

LHR (Lite Hash Rate)

LHR (Lite Hash Rate) è un algoritmo anti-crittografia implementato nelle schede grafiche NVDIA GeForce RTX serie 30 che limita il potenziale di mining delle criptovalute, risolvendo più lentamente gli hashcode. Attualmente, gli algoritmi LHRv1 e LHRv2 sono già stati totalmente sbloccati, senza la necessità di dover utilizzare hardware speciale.

NVIDIA GeForce serie 30 e LHRv3

Le schede grafiche GeForce RTX 3050 8GB e GeForce RTX 3080 12GB ospitano la nuova versione della funzionalità anti-crypto. Lo sblocco dell’algoritmo NVIDIA LHRv3 non era ancora stato annunciato, ma evidentemente non si sta rivelando un grosso problema per gli sviluppatori di NiceHash.

NiceHash QuickMiner

Per poter guadagnare qualche soldo sfruttando le criptovalute, è necessario fare del trading o del mining, e come ben sappiamo la GPU delle schede video si presta perfettamente a realizzare questo secondo obiettivo. QuickMiner v0.5.4.2 RC è un software prodotto da NiceHash che permette di effettuare del mining, ed ecco spiegato l’interesse nello sblocco di NVDIA LHR3 da parte del gruppo di developers! Il software richiede il driver NVIDIA 512.15, o più recente, come requisito minimo per l’utilizzo.

Troppo tardi per il mining?

Lo sblocco dell’algoritmo anti-cryptovaluta probabilmente arriva troppo tardi per avere importanza. La maggior parte delle criptovalute minate attraverso l’utilizzo GPU hanno perso una parte significativa del loro valore, al punto che semplicemente non è redditizio minare, o il ritorno dell’investimento richiederà molto più tempo. Quindi, se siete interessati ad acquistare una NVIDIA GeForce RTX 3050 entry-level, sconsigliamo di farlo solo per lo sblocco di LHRv3 e quindi per effettuare del mining.

E voi cosa ne pensate? Conviene ancora minare criptovalute?