The Last of Us 2: svelato il numero di episodi 

È stato svelato il numero degli episodi complessivi della stagione 2 di The Last of Us, non basteranno a coprire l’intero gioco

La stagione 2 di The Last of Us è in dirittura d’arrivo, ma non sarà l’ultima per la serie. Infatti pare che non basterà neanche a coprire l’intero sequel che sta adattando. Sembra proprio che il numero di episodi per questa nuova stagione saranno sette. Motivo per cui cresce la probabilità di una terza e persino di una quarta stagione. Tutto dipende da come gli showrunner abbiano intenzione di raccontare la storia. The Last of Us Part II è un gioco particolarmente lungo. Infatti showrunner e registi si sono resi conto che la storia avrebbe avuto necessità di essere raccontata in più di una stagione. Il regista Craig Mazin ha spiegato che quando si racconta una storia che necessita di essere suddivisa in più parti è necessario trovare dei “punti di rottura” naturali e, in questo caso, tale punto di rottura sembra essere arrivato dopo 7 episodi.

Cosa aspettarsi dagli episodi della stagione 2 di The Last of Us

Anche se la seconda stagione sarà più breve della stagione precedente, pare che i suoi episodi saranno abbastanza grandi in termini di lunghezza. Gli showrunner hanno anche anticipato che la probabile terza stagione avrà una portata molto più ampia. Mazin, tuttavia, non crede che due stagioni saranno sufficienti per raccontare l’intera storia. Dice di volersi prendere il tempo che serve. Bisogna tener comunque presente che HBO non ha ancora rinnovato la serie per una terza o quarta stagione, ma Mazin è fiducioso che ciò potrebbe accadere, dipende tutto dal pubblico. Perciò non c’è pericolo, la seconda stagione non sarà affatto frettolosa. Potremo vedere dove la storia si fermerà quando la seconda stagione di The Last of Us prenderà il via nel 2025.

E voi cosa ne pensate? Sette episodi saranno sufficienti per The Last of Us 2?

