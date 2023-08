Recensione Realme C53: onesto ed economico

Realme porta sul mercato un nuovo contendente per la fascia bassa, realme C53 approda quindi con 6GB di RAM e un display a 90Hz, scopriamolo insieme nella recensione completa!

Recensione completa dell’ultimo smartphone entry-level Realme C53, un dispositivo che porta sulla fascia bassa del mercato delle caratteristiche davvero niente male, tra queste il display a 90Hz, la batteria da 5000 mAh e ben 6 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente). Inoltre, Realme ripropone qui la funzionalità Mini-Capsule già vista sul fratello maggiore realme C55.

Scheda tecnica | Recensione Realme C53

Display : 6.74″ IPS LCD, 90Hz, 560 nits (max), 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio 390 ppi

: 6.74″ IPS LCD, 90Hz, 560 nits (max), 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio 390 ppi SoC : Unisoc Tiger T612 (12 nm)

: Unisoc Tiger T612 (12 nm) GPU : Mali-G57

: Mali-G57 RAM : 6 GB (espandibili virtualmente di altri 6 o 8 GB)

: 6 GB (espandibili virtualmente di altri 6 o 8 GB) Memoria interna : 64GB – 128GB – 256GB

: 64GB – 128GB – 256GB Fotocamere posteriori : 50 MP (wide), PDAF 0.3 MP (depth)

: 50 MP (wide), PDAF 0.3 MP (depth) Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, A2DP, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, Radio, USB Type-C 2.0

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, A2DP, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, Radio, USB Type-C 2.0 Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W Dimensioni : 167.3 x 76.7 x 7.5 mm

: 167.3 x 76.7 x 7.5 mm Peso : 182 g

: 182 g Altro : lettore biometrico (lato destro), accelerometro, prossimità, bussola

: lettore biometrico (lato destro), accelerometro, prossimità, bussola Sistema operativo: Android 13 con Realme UI T Edition

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Realme C53

Partiamo dalla confezione, ricca e accessoriata, dove troveremo l’alimentatore da 33W con relativo cavetto USB-C, una comoda cover trasparente in silicone e, ovviamente, lo smartphone. Realme C53 è dotato di linee semplici e minimali, in abbinata ad un trattamento posteriore in grado di rendere lo smartphone moderno ed elegante. Tuttavia, a causa della fascia di prezzo e così come per il suo fratello maggiore realme C55, i compromessi lato estetica e costruzione ricadono tutti sui materiali, semplice policarbonato, sia retro che scocca, che rende sì lo smartphone meno ‘premium’, ma contemporaneamente anche meno soggetto a graffi e urti. Comprensibilmente, non è presente la certificazione contro acqua e polvere.

In ogni caso sui lati troveremo il bilanciere del volume, il tasto di accensione con annesso lettore biometrico, ingresso USB Type-C, carrellino per la SIM, capsula audio mono ed un ancora comodo jack audio da 3,5 mm. Sul retro invece tre grandi moduli fotografici (attenzione: si tratta quasi esclusivamente di estetica, uno ad esempio contiene solo il flash LED) leggermente sporgenti dalla scocca. Infine, frontalmente un pannello da 6,74″ con fotocamera integrata in stile notch a goccia, piccola e non troppo invasiva.

Hardware, connettività e display | Recensione Realme C53

Sul fronte hardware questo Realme C53 è spinto da un, non troppo prestante, Unisoc Tiger T612 (solo 4G) abbinato a ben 6 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente) e 128 GB di memoria di archiviazione. Ma come si traducono queste specifiche nell’utilizzo quotidiano? Grazie ad alcune accortezze software delle quali parleremo nei prossimi paragrafi, non così male. Certo, non aspettatevi delle performance eccezionali, ma dato il SoC integrato vi assicuriamo che sarebbe potuta andare molto peggio. Ad amplificare la sensazione di velocità ci pensa poi il display, grazie ai suoi 90Hz. Per tutto il resto, si tratta di un pannello fedele alla sua fascia di prezzo, in tecnologia LCD e dalla luminosità di picco non così esaltante.

Nella media anche la connettività, grazie alla presenza del Bluetooth in versione 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO e NFC. Infine, di discreta qualità lo speaker audio mono, con microfoni e vibrazione, tutti in linea con la fascia di prezzo.

Fotocamere | Recensione Realme C53

Sul retro di questo Realme C53 troviamo una dual-camera accompagnata dal consueto flash LED (stavolta incastonato in un modulo fotografico). Il primo, e sicuramente il più importante di questi sensori, è il principale da 50 Megapixel, in grado di catturare scatti di buona fattura nella maggior parte dei casi (al netto di un po’ di rumore al calar della luce). Troviamo poi un secondo sensore da soli 0,3 MP adibito alla misurazione della profondità, piuttosto inutile all’atto pratico. Frontalmente una camera da 8 MP anch’essa di discreta fattura, con un buon dettaglio ma con colori slavati.

Manca ovviamente la stabilizzazione ottica ma ciò non si percepisce tanto nelle foto, merito di un software ormai maturo, quanto nei video, dove la mano ferma diviene quasi necessaria. Troviamo poi svariate funzionalità tra cui lo slow-motion, panoramica, time-lapse, pro, 50 MP, ritratto e notte. Buono infine l’HDR, che restituisce immagini ben contrastate, seppur a volte sin troppo sature nei colori (ma ciò non dispiace nei social!).

Software e autonomia | Recensione Realme C53

A bordo di questo smartphone troviamo Android 13 con personalizzazione Realme UI T Edition, stavolta non più su base ColorOS ma su base Android stock. Sì perché qui troviamo un software del tutto diverso ma al contempo piu leggero e scattante, proprio ciò che serviva per un hardware simile (ottima scelta Realme!). Inoltre, sono stati ridotti all’osso i bloatware all’accensione, che non avrebbero fatto altro che appesantire inutilmente uno smartphone già di suo non troppo potente. Non mancano poi a livello software piccole aggiunte, come la recente Mini-Capsule, purtroppo ancora poco sfruttata. Peccato solo per l’impossibilità di applicare le gesture a schermo intero in favore degli ormai anacronistici, seppur ancora validi, tre pulsanti a sfioramento anteriori ‘back, home e multitasking’.

Altro punto a favore con l’autonomia: in grado di regalarci ben 2 giorni di utilizzo intenso grazie al capiente modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W cablata.

Conclusioni e prezzo

Realme C53 si rivela quindi uno smartphone solido in grado di convincere soprattutto grazie al notevole rapporto qualità prezzo. Con prestazioni soddisfacenti, un software snello e pulito ed un’autonomia più che abbondante. Il prezzo di listino parte da 179,99€ sul sito ufficiale per la versione 6/128GB, tuttavia non sarà difficile trovarlo già in offerta a meno di 160€. Dunque considerando il pacchetto completo, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo smartphone se quello che ricercate è un ottimo rapporto qualità-prezzo o un secondo dispositivo da utilizzare come ‘muletto’. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!