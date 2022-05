STAR2COM e WIKIPOINT: partner nel mondo del metaverso

Nasce oggi il primo punto di riferimento in Italia per poter entrare attivamente e da protagonista nel mondo del Metaverso. La partnership strategica tra Star2Com e Wikipoint.

Cosi da poter permettere a tutti l’entrata in questa nuova frontiera del commercio e comunicazione offrendo tutti i servizi che servono per poter essere protagonisti.

Star2Com, Agenzia di Pubbliche Relazioni e Digital PR, ha stretto un importante accordo di collaborazione per poter offrire alla propria clientela un servizio completo, sia per quanto riguarda l’infrastruttura e la realizzazione nel mondo del Metaverso, sia di comunicazione e strategia marketing.

Questa complementarità permetterà alla nuova struttura di offrire servizi a valore aggiunto per l’entrata e il posizionamento delle aziende nella nuova frontiera del Metaverso.

Risulta essere l’Agenzia di Comunicazione complementare a questa nuova realtà. Con più di 20 anni di esperienza nella Comunicazione, da sempre legata e appassionata al mondo tecnologico e alle esigenze aziendali.

In grado di supportare e accrescere la comunicazione delle aziende che si affacciano al Metaverso, incrementandone la visibilità, accrescendone la reputazione e la benevolenza da parte della community.

Wikipoint, Startup Internazionale nel settore del Metaverso che ha in corso una campagna di crowdfunding su Mamacrowd, crea ambienti 3D immersivi attraverso i quali gli utenti possono interagire, raccogliere documentazione e parlare con un rappresentante dell’azienda. Questo approccio rappresenta un’evoluzione rispetto a strumenti come i “chatbot“.

L’unica piattaforma che integra diverse esperienze di navigazione per una soluzione davvero inclusiva, il tutto attraverso un comune smartphone o PC.

L’interior design è pensato per essere la “casa delle tue idee” nel rispetto della tua Corporate Identity. Il pannello di controllo (Content Management System) permette di creare un’esperienza immersiva con pochi click e a costi decisamente contenuti e accessibili anche alle Piccole e Medie Imprese.

Luca Monticelli, CEO di Star2Com ha commentato:

È da tempo che siamo in cerca di un partner tecnologico che abbia già pronta e operativa una piattaforma che permetta alle aziende di entrare da oggi stesso nel Metaverso, in tempi brevi e dai costi non proibitivi. Sono convinto che il Metaverso sia la nuova piattaforma di business del futuro perché offre nuove ed entusiasmanti opportunità alle aziende per essere in contatto sia con i propri clienti, ma anche per poter creare importanti network e collegamenti in un modo più immediato, intuitivo e innovativo. Una nuova frontiera dove poter offrire nuove soluzioni, nuovi modi di lavorare e connettere le persone in maniera più diretta e avvincente. La partnership con Wikipoint è quindi per noi strategica, sia per aiutare le aziende a comunicare una volta inserite nel Metaverso, sia per creare nuove opportunità di business con una piattaforma pronta all’uso e chiavi in mano.