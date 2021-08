WordPress: perché è il CMS più usato

WordPress nasce nel 2003 come software open source. Oggi è una soluzione tra le più usate, se non addirittura il CMS più usato

WordPress è il modo più diffuso al mondo per creare un sito web, un blog o un e-commerce e ben il 37,7% di tutti i siti web sono fatti con questo CMS. Anche l’attività di realizzazione siti web Roma di Romaweblab ha le sue basi in questo strumento.

Dal punto di vista tecnico WordPress è un sistema di gestione dei contenuti con licenza d’uso GNU General Public License, che permette a tutti di usare e modificare gratuitamente WordPress. In questo modo la costruzione di un sito web è un’attività che chiunque può fare, anche se non è uno sviluppatore e questo è sicuramente uno dei motivi per cui WordPress è il CMS più usato al mondo.

Cosa cambia tra WordPress.org e WordPress.com

Quando si comincia a lavorare alla realizzazione siti web a Roma con WordPress è importante considerare la differenza tra due tipologie di software. Da un lato abbiamo WordPress.org, software gratuito e open source da installare sull’hosting per creare il proprio sito web 100% proprietario, dall’altro c’è WordPress.com che è a pagamento e offre piani di hosting permettendo di creare siti con funzionalità limitate.

In ogni caso per usare WordPress.org basta acquistare hosting e nome dominio e installare il CMS.

Le origini di WordPress

WordPress nasce nel 2003 come software open source, realizzato con i contributi di una grande comunità di sviluppatori con a capo Matt Mullenweg e Mike Little. Oggi è una soluzione tra le più usate, se non addirittura il CMS più usato per la realizzazione di diverse tipologie di siti web.

Perché WordPress è così popolare?

La diffusione e la popolarità di WordPress si devono a diversi fattori:

si tratta di un programma free e open source , che mette a disposizione migliaia di plugin e temi per cambiare aspetto e funzionalità del sito web. Non mancano i plugin e i temi premium a pagamento per personalizzare al massimo il sito web;

, che mette a disposizione migliaia di plugin e temi per cambiare aspetto e funzionalità del sito web. Non mancano i plugin e i temi premium a pagamento per personalizzare al massimo il sito web; è un tool facile da installare e non bisogna conoscere i linguaggi di programmazione per creare rapidamente il proprio sito web su WordPress e per questo la maggior parte degli hosting offre pacchetti con WordPress preinstallato per la pubblicazione immediata dei contenuti online;

e per creare rapidamente il proprio sito web su WordPress e per questo la maggior parte degli hosting offre pacchetti con WordPress preinstallato per la pubblicazione immediata dei contenuti online; è un CMS flessibile, che permette di creare qualsiasi tipologia di sito web creando un prodotto che cresce nel tempo seguendo l’evoluzione del business. Grazie ai plugin la realizzazione siti ecommerce può aggiungere forum, pulsanti di condivisione sui social media, newsletter e altre innumerevoli funzionalità aggiungendole o togliendole sulla base dell’evoluzione del progetto online.

Per queste sue caratteristiche oggi WordPress è il CMS più usato al mondo e tutte le agenzie web Roma lo consigliano ai clienti per la realizzazione di diversi tipi di siti web, dai siti vetrina più semplici ai siti aziendali con o senza ecommerce, fino ai blog dei liberi professionisti.

Creare un sito web con WordPress è semplice e veloce e non serve conoscere i linguaggi di programmazione, dato che l’editor si presenta in tutto e per tutto simile al noto programma di elaborazione testi Word. A questo punto non ti resta che contattare una web agency Roma specializzata in realizzazione siti web per cominciare a creare il tuo sito, un sito che potrai aggiornare con nuove informazioni, immagini e contenuti anche da solo, quando e da dove vuoi.