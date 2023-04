WiFi Marketing: come aumentare la propria visibilità online

In questo articolo esploreremo vari aspetti del WiFi Marketing e come può aiutare a migliorare la presenza online di qualsivoglia un’attività commerciale

L’era digitale ci ha portato verso nuove frontiere del marketing e il WiFi Marketing è una delle più innovative. Si tratta di una tecnologia che utilizza la rete WiFi per aumentare la visibilità online di un’attività commerciale. In altre parole, consiste in una strategia di marketing che consente di attirare nuovi clienti attraverso il proprio sistema WiFi.

In questo articolo esploreremo vari aspetti del WiFi Marketing e come può aiutare a migliorare la presenza online di qualsivoglia un’attività commerciale: negozio, ristorante, studio medico, centro benessere, ecc. In particolare, daremo uno sguardo ai servizi offerti da sofiwifi.com, una società specializzata nel marketing con social WiFi.

Cos’è il WiFi Marketing?

Il WiFi Marketing è una tecnologia che utilizza la rete WiFi per offrire una migliore esperienza ai clienti e, allo stesso tempo, aumentare la visibilità online di un’attività commerciale. Con il WiFi Marketing un’azienda può offrire ai propri utenti una connessione WiFi gratuita ma, per accedere alla rete, il cliente deve fornire alcune informazioni personali, come il proprio nome e indirizzo email. In questo modo, il locale può raccogliere informazioni sui propri clienti per personalizzare le proprie offerte di marketing.

Come funziona il WiFi Marketing?

Il WiFi Marketing funziona in modo abbastanza semplice: quando un utente si connette alla rete WiFi dell’esercizio commerciale, viene reindirizzato a una pagina dove deve registrarsi. Una volta completa l’azione, il cliente può accedere alla rete WiFi gratuita.

L’attività commerciale può quindi utilizzare le informazioni raccolte per creare campagne di marketing personalizzate e fidelizzare il proprio pubblico. Ad esempio, può inviare promozioni o sconti via email ai clienti che si sono registrati. In questo modo, il locale può stabilire un rapporto diretto con i propri clienti e migliorarne l’esperienza.

Perché il WiFi Marketing è importante per il proprio business online?

Il WiFi Marketing è importante nell’era digitale poiché consente all’esercizio commerciale di analizzare le preferenze dei propri clienti al fine di realizzare annunci e messaggi personalizzati. L’obiettivo è migliorare l’esperienza degli utenti incentivandoli a creare un rapporto di fiducia nei confronti del locale stesso. Ciò porta a una fidelizzazione del proprio pubblico e al conseguente aumento della propria visibilità online.

Inoltre, il WiFi Marketing consente di raccogliere informazioni sul comportamento dei clienti come ad esempio il tempo trascorso all’interno dell’attività, le pagine visitate sul sito web, ecc. Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare l’esperienza dei clienti e per creare campagne di marketing efficaci poiché più mirate.

Il Social WiFi con sofiwifi.com

SOFI WiFi offre una vasta gamma di servizi di WiFi Marketing, tra cui:

Analisi dei dati : SOFI WiFi raccoglie e analizza i dati dei clienti per aiutare le attività commerciali a migliorare l’esperienza dei propri clienti

: SOFI WiFi raccoglie e analizza i dati dei clienti per aiutare le attività commerciali a migliorare l’esperienza dei propri clienti Social WiFi : visibilità online per il business con conseguente aumento dei Like e dei follower

: visibilità online per il business con conseguente aumento dei Like e dei follower Personalizzazione: SOFI WiFi offre la possibilità di customizzare la pagina di registrazione WiFi in base alle esigenze del locale

Marketing Automation : SOFI WiFi permette di creare campagne pubblicitarie automatizzate e personalizzate per ogni cliente registrato

: SOFI WiFi permette di creare campagne pubblicitarie automatizzate e personalizzate per ogni cliente registrato Reporting: SOFI WiFi fornisce report dettagliati sull’utilizzo del WiFi, sulle prestazioni della rete e sui dati dei clienti.

Inoltre, SOFI WiFi offre una soluzione plug and play che consente alle attività commerciali di installare facilmente l’hotspot WiFi dedicato e di iniziare a raccogliere informazioni sui propri clienti in modo rapido e semplice.

Come utilizzare il WiFi Marketing per aumentare la propria visibilità online?

Per utilizzare il WiFi Marketing per aumentare la propria visibilità online, è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

Installare un sistema WiFi Marketing come SOFI WiFi

Personalizzare la pagina di registrazione WiFi con il logo e il brand dell’attività commerciale

Offrire una connessione WiFi gratuita ai clienti che si registrano sulla pagina appropriata

ai clienti che si registrano sulla pagina appropriata Utilizzare i dati degli utenti per creare campagne di marketing ad hoc

Monitorare l’utilizzo del WiFi e l’efficacia delle campagne pubblicitarie utilizzando i report forniti da SOFI WiFi

Il WiFi Marketing è uno strumento innovativo che consente alle attività commerciali di attirare utenti e promuovere la propria attività e al contempo di migliorare l’esperienza dei propri clienti. SOFI social WiFi offre una vasta gamma di servizi di WiFi Marketing che consente ai locali di raccogliere informazioni sui propri utenti e di utilizzarle per creare campagne di advertising personalizzate. Utilizzando il WiFi Marketing in modo efficace, le attività commerciali possono fidelizzare i propri clienti accrescendo la notorietà del proprio business online.