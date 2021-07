Widilo: cashback e codici sconto per risparmiare nello shopping online

In questo articolo parliamo di Widilo, una piattaforma che mette a disposizione di tutti un sistema di cashback e codici sconto per risparmiare negli acquisti online. Vediamo come funziona!

Ormai è assodato che gli acquisti online in molti casi sono più convenienti dal punto di vista del prezzo. Ma con Widilo saranno ancora più convenienti! Infatti questa piattaforma è tra le più importanti in Europa nel mondo dei cashback e codici sconto ed è l’unica che riconoscono il 100% delle commissioni al cliente. Specialmente durante il periodo della pandemia ci siamo accorti come il commercio online sia una risorsa. Con i vantaggi offerti da Widilo possiamo sfruttare al meglio questa risorsa, risparmiando sui nostri acquisti. Vediamo i dettagli!

Widilo: come funziona il sistema di cashback e codici sconto?

Dal punto di vista dell’utente, l’utilizzo di Widilo è veramente semplice ed immediato. Per cominciare abbiamo solamente bisogno di registrarci nel portale online in modo del tutto gratuito. Ora possiamo attivare le offerte di cashback per i nostri negozi preferiti con un semplice click. Ovviamente bisogna leggere con attenzione i requisiti per evitare di perdere l’occasione di ricevere il caskback. Una volta attivato correttamente, potete procedere all’acquisto e riceverete il credito direttamente nel vostro account per poterlo utilizzare in acquisti successivi tramite i partner di Widilo.

Ad esempio potete acquistare il meglio della tecnologia a prezzi ribassati con un codice sconto MediaWorld e mettere da parte il credito per uno sconto su uno smartphone. Oppure si acquista i videogiochi del momento a meno con un codice sconto CDKeys e si ottiene il cashback per acquistare il prossimo tripla A. Oppure ancora si può fare shopping di vestiti e poi avere uno sconto sulle scarpa da abbinare. Ma il reale vantaggio è che il credito di Widilo può essere utilizzato senza limiti su tutte le piattaforma di e-commerce partner. Quindi in sostanza possiamo acquistare un paio di pantaloni Adidas e utilizzare il credito per acquistare un PC Acer.

Come risparmiare più in dettaglio

Vediamo più nel dettaglio come funziona il sistema di Widilo. Ci sono due modi di risparmiare per gli acquisti online. Il primo è quello di utilizzare i codici sconto che vengono messi a disposizione agli iscritti. Si tratta di semplice codici alfanumerici che possono essere inseriti al momento dell’acquisto per ottenere una riduzione immediata del prezzo, come si fa con le gift card ad esempio. Il secondo modo è quello del cashback. In pratica si riceve un beneficio dopo aver completato un acquisto in questo caso: una percentuale della spesa viene infatti trasformata in credito spendibile negli acquisti successivi. Comodo no? Tra l’altro Widilo offre anche la possibilità di prelevare il credito accumulato tramite bonifico nel proprio conto bancario (a patto che il valore superi i 10 euro).

Come è possibile? In sostanza i rivenditori pagano una commissione a Widilo per ogni acquisto portato a termite tramite la piattaforma. Widilo condivide con gli utenti parte di questa commissione. Non c’è nessun trucco e il sistema è totalmente gratuito per l’utente finale.

Porta Widilo sempre con te!

Il sito web di Widilo non è l’unico modo per ottenere i vantaggi del cashback e dei codici sconto. Infatti è anche possibile scaricare ed utilizzare l‘app Widilo per dispositivi Android e Apple, in modo da accedere ai servizi di sconto in qualsiasi momento grazie ai nostri dispositivi tascabili. Inoltre è disponibile anche una estensione per browser che permette di vedere in tempo reale durante la navigazione nei siti di e-commerce partener, in modo da non perdere nessuna offerta! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!