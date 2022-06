VPN una porta d’accesso verso il mondo

Le VPN funzionano come un tunnel che protegge il viaggio dei nostri dati fino ad un server sicuro localizzato lontano da quello a cui noi saremmo altrimenti indirizzati.

Le VPN (virtual private network) ovvero reti virtuali private, sono delle reti sicure che ci tutelano dalla pirateria informatica e dalle possibili perdite di informazioni. Esse servono infatti a crittografare i nostri dati, nascondendo la nostra posizione e permettendoci così di navigare in modo anonimo e sicuro.

In che modo però? Partiamo domandandoci come avviene una ricerca web.

Il Web e l’importanza dei VPN

Digitando le parole chiave dalla nostra barra di ricerca e premendo invio, non facciamo altro che inviare dei dati ad un server, mettendoci in attesa che questi vengano elaborati. Una volta risolta e tradotta, la nostra ricerca ci verrà restituita sotto la forma della pagina che conosciamo.

È proprio in questo percorso però che si nascondono i pericoli, visto che effettuando una ricerca online vengono inviati anche dei dati che noi non vediamo, come ad esempio il proprio indirizzo IP, le proprie password, e molte altre informazioni private. Mettiamo così in pericolo la nostra identità virtuale, questo perché viene resa accessibile e a portata di mano di estranei e malintenzionati.

Scarica VPN per rendere questo percorso tutelato e protetto, in modo tale da renderlo inaccessibile a chiunque voglia accedervi. Il nostro percorso infatti viene anzitutto crittografato, inoltre viene aggiunto un ulteriore server tra i noi e la ricerca, nascondendo così sia la propria posizione che la cronologia.

Scaricare il proprio VPN

Scaricare il proprio software VPN è semplice e gratuito, così come renderlo operativo.

Basta infatti affidarci ad uno dei servizi creati apposta a questo scopo, registrare il proprio account sulla piattaforma scelta, scaricare il VPN o la sua applicazione nel nostro dispositivo, ed infine accedere.

Che si tratti infatti del nostro computer, del nostro smartphone o del nostro televisore, una protezione VPN è fondamentale se vogliamo compiere le nostre ricerche in tranquillità e sicurezza. Da molto tempo infatti tutti i nostri dispositivi elettronici hanno cominciato a comunicare. Anche noi d’altro canto ci siamo adattati a tutto questo, spostando sul web una grande quantità delle nostre relazioni, del nostro svago e del nostro lavoro.

Tutto ciò significa però che, se prima dovevamo stare attenti solo alle ricerche che facevamo online dal nostro computer, adesso in ogni momento siamo soggetti a possibili attacchi. Basta fare infatti il conto di tutti i dispositivi elettronici che possediamo in casa collegati ad internet, e quanti di questi contengono i nostri dati sensibili, come account e password, per renderci conto della mole di informazioni che lasciamo in bella vista sul web.

Come funziona nello specifico una protezione VPN

Le VPN funzionano come un tunnel che protegge il viaggio dei nostri dati fino ad un server sicuro localizzato lontano da quello a cui noi saremmo altrimenti indirizzati. In questo modo le tracce riguardo alle nostre ricerche vengono nascoste dalla crittografia e spostate dove non possono essere soggette ad attacchi.

Un’ ulteriore funzione è che la nostra cronologia viene sezionata e scomposta, in questo modo anche se un solo pezzo dovesse essere raggiunto e portato fuori strada non sarebbe comunque riconducibile al nostro profilo di ricerca.

Tutto questo basta a tutelarci? La protezione VPN è la migliore tutela che abbiamo al momento, proprio per questo motivo milioni di aziende vi si affidano per tutelare i propri dati e per agevolare le proprie comunicazioni. La risposta perciò è sì. Se si vuole essere sicuri di navigare in sicurezza online, affidarsi ad un server VPN è la migliore scelta che si può fare.

Altre utili funzioni dei VPN

Oltre a questo primo, e importantissimo, scopo di tutela, esistono anche molte altre funzioni utili che possiamo sfruttare affidandoci ad un server VPN.

Una delle funzioni più interessanti dei VPN è quella di permetterci di spostare digitalmente il luogo da cui effettuiamo le nostre ricerche, grazie alle varie posizioni sparse nel globo dei server a nostra disposizione. Per fare questo, infatti, basterà selezionare il paese cui vogliamo appartenere ed il gioco è fatto, risulteremo a tutti gli effetti localizzati nel luogo da noi scelto, e in questo modo avremo a disposizione anche i servizi specifici di cui può usufruire quel paese.

La geolocalizzazione, infatti, è semplicemente il luogo fisico da cui si sta navigando, questo è collegato al nostro dispositivo ed è in costante comunicazione con la rete mentre navighiamo. Affidandoci quindi a dei server VPN, basterà spostare la geolocalizzazione del nostro profilo, così da essere visti dal web come residenti di quel paese specifico. In questo modo potremo anche utilizzare gli aggiornamenti o le applicazioni specifiche create appositamente per i mercati esteri, visionare i prodotti che nel nostro paese non sono ancora disponibili, oppure in alcuni casi, rimanere in contatto con il nostro paese mentre siamo all’estero.