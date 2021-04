VPN a pagamento: quale scegliere

Le VPN sono dei servizi importanti per la nostra navigazione sicura su internet. Stai cercando la VPN che faccia al caso tuo? Continua a leggere

Innanzitutto ci teniamo a specificare cos’è una VPN, si tratta di una modalità di utilizzo della rete, sfruttando siti e applicazioni esterne. Tramite queste è possibile mantenere l’anonimato su alcune piattaforme, impedendo agli altri di vedere ciò che fai su internet o accedere ai siti che non permettono accesso dall’Italia.

Potrebbe sembrare qualcosa di complesso da configurare, in realtà è molto meno ostico di quello che si pensa e ti potrebbe essere di notevole aiuto.

Quale VPN a pagamento scegliere?

Ci sono tantissimi servizi VPN nel mercato, per cui tra l’imbarazzo della scelta ti ritroverai a domandarti: come capire qual è il miglior provider per me?

Tutto dipende dalla tua richiesta e dai problemi che ti spingono alla ricerca di una VPN. È

una delle soluzioni più pratiche per una questione di segretezza, sicurezza e anche anonimato, alle volte.

Ci vuole veramente poco per iniziare ad usare una VPN, basterà eseguire una registrazione ed un pagamento, la sfida in realtà sarà trovare la compagnia che si addice alle vostre esigenze.

Tutte le Virtual Private Network offrono la stessa funzione principale, ma i provider differiscono tra loro in alcune specificità che andremo ad affrontare in un secondo momento.

Nel frattempo, ecco i benefici dell’utilizzo di una VPN:

Nascondono le attività che si svolgono su Internet

Mettono al sicuro da occhi indiscreti (enti di sorveglianza, criminali informatici in ascolto sulla rete e via discorrendo).

Utilizzano la connessione crittografata: una relazione tra il nostro computer (in senso pratico, quindi si può trattare anche dello smartphone o di un tablet) e il server che stiamo utilizzando. Il server in questo caso sarà proprio la vostra VPN, i dati che viaggiano tra computer e il server rimarranno segreti e protetti in base al protocollo VPN utilizzato.

Impossibilità di geo-localizzazione: la VPN attraverso il caricamento del loro server è come se creassero un “tunnel” il cui l’inizio non è mai totalmente chiaro. Quando visiterete un sito, quest’ultimo potrà geolocalizzare gli accessi degli utenti tranne di coloro che sfruttano una VPN, dal momento che risulterà l’accesso del Virtual Private Network e non della persona fisica.

Utilizzo in ambito aziendale: quando viene offerta la possibilità agli impiegati di lavorare a casa, alle volte viene concesso l’accesso ad una VPN, per entrare in una rete protetta e segreta in cui vengono condivisi documenti e file senza che questi possano essere tracciati da chi non possiede le credenziali di accesso.

Quali aspetti valutare

Dovreste però valutare tutti gli aspetti di una VPN

Quantità di server posseduti dall’azienda : più ce ne sono in giro per il mondo, più vi sarà concesso di muovervi tra le reti nazionali.

: più ce ne sono in giro per il mondo, più vi sarà concesso di muovervi tra le reti nazionali. Compatibilità con la piattaforma : i servizi non sono sempre compatibili con i sistemi operativi che avete in casa, è importante verificare se l’utilizzo è concesso per Windows , Mace

: i servizi non sono sempre compatibili con i sistemi operativi che avete in casa, è importante verificare se l’utilizzo è concesso per Windows Mace DNS intelligente : si tratta di un’abilità di alcune VPN, le quali permettono il servizio anche su quei dispositivi che non supportano l’utilizzo delle VPN, ad esempio Smart TV, Apple TV o console per videogiochi. Ciò permette di avere una connessione sicura su tutti i dispositivi.

: si tratta di un’abilità di alcune VPN, le quali permettono il servizio anche su quei dispositivi che non supportano l’utilizzo delle VPN, ad esempio Smart TV, Apple TV o console per videogiochi. Ciò permette di avere una connessione sicura su tutti i dispositivi. Il piano di dati offerto : le VPN offrono una quantità di MB per mese ad un determinato prezzo, controllare e valutare il rapporto quantità/importo vi consentirà di scegliere la tipologia migliore e adatta a voi. Altri offrono un servizio illimitato ad un prezzo maggiore, ovviamente.

: le VPN offrono una quantità di MB per mese ad un determinato prezzo, controllare e valutare il rapporto quantità/importo vi consentirà di scegliere la tipologia migliore e adatta a voi. Altri offrono un servizio illimitato ad un prezzo maggiore, ovviamente. Velocità e connessione: è importante valutare anche la connessione e la velocità offerta dal servizio, controllare prima di acquistare un pacchetto è sempre un’ottima scelta

Le VPN sono dei servizi importanti per la nostra navigazione sicura su internet, valutare attentamente vi permetterà di scoprire e addentrarvi nel mondo della rete con facilità e semplicità.