L’importanza dei contenuti digitali per promuovere il proprio brand

I contenuti digitali, specialmente i video pubblicitari, stanno diventando un mezzo indispensabile per promuovere un brand

Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche che si sono susseguite con una frequenza sempre più serrata e hanno portato a una vera e propria rivoluzione del modo con cui un marchio interagisce con il cliente potenziale.

Dalla moltiplicazione dei canali di contatto fino alla maggiore disponibilità di contenuti digitali di grande impatto direttamente sul proprio cellulare: oggi la creazione di contenuti di valore diventa un aspetto fondamentale a livello pubblicitario per un marchio, soprattutto se parliamo di video pubblicitari.

Il video: format vincente nei contenuti digitali

Oltre ai tradizionali spot destinati al circuito televisivo, accessibili solo alle aziende con budget considerevoli, attualmente anche le piccole realtà sono chiamate a produrre contenuti video per piattaforme di condivisione online.

Nell’ottica di raggiungere i risultati sperati e non sprecare l’investimento, si rivela fondamentale affidarsi a un team di professionisti qualificati come autori multimediali. Vediamo di seguito cosa valutare prima e dopo la realizzazione di un contenuto multimediale a scopo promozionale.

Video pubblicitari: cosa considerare prima di iniziare il progetto?

Pochi formati possono rivaleggiare con il video quando si tratta di unire il potere persuasivo con quello emozionale. Ecco perché dalla diffusione delle televisioni commerciali, gli spot pubblicitari sono tra gli investimenti principali di un’azienda che desidera promuovere un prodotto o un servizio.

Oggi gli sforzi creativi e di produzione non sono relegati esclusivamente al canale televisivo, bensì si moltiplicano in virtù delle tante piattaforme e dei social network, i cui algoritmi premiano i contenuti in formato video. Ecco perché non ci sono più scuse per un’azienda, anche di modeste dimensioni: oggi avere un video promozionale è indispensabile al fine di catturare e convivere il target di riferimento.

Nelle fasi che precedono la realizzazione del punto di vista operativo di un video promozionale, l’aspetto più importante è senza dubbio quello di scegliere il professionista adeguato. Troppo spesso infatti le realtà imprenditoriali che non hanno a disposizione un grande budget per le attività promozionali possono commettere errori di valutazione.

Attirati da un preventivo molto basso oppure dalla promessa di un’eccessiva rapidità, alcuni potrebbero ritrovarsi con un risultato finale per nulla in linea con le aspettative e, nei casi peggiori, anche inutilizzabile. Come anticipato, affidarsi a specialisti del settore qualificati può essere di fondamentale importanza per aiutare un reparto marketing, oppure anche una piccola impresa, a tradurre in formato video il messaggio che si desidera veicolare.

Una volta identificati i valori oppure gli aspetti più concreti che devono emergere nel contenuto, un professionista che conosce i linguaggi specifici del formato può proporre il modo più efficace e d’impatto per colpire e mantenere l’attenzione del pubblico.

Massimizzazione dei risultati: come diffondere al meglio sui vari canali i video pubblicitari

Chi si occupa di marketing in termini operativi, di recente ha acquisito una consapevolezza sempre più forte: il mezzo è il messaggio stesso. Ciò significa che ogni canale di comunicazione presenta delle peculiarità in termini di linguaggio, tono e modalità d’espressione.

Tuttavia, ciò imporrebbe un investimento importante per avere contenuti diversi e adatti a ogni mezzo. A questo punto si pone una scelta importante: da un lato si può optare per la realizzazione di un video pensato appositamente per una singola piattaforma. Quest’opzione può essere in linea con le esigenze di chi ha una buona disponibilità di spesa oppure è alla ricerca un video “corporate”, legato perciò a valori immutabili dell’azienda.

Dall’altro lato è invece possibile optare per una strategia di massimizzazione del ritorno sull’investimento, attraverso la diffusione del video sul maggior numero di canali possibili. Molto adatta ai liberi professionisti e alle imprese che devono fare i conti con un budget decisamente limitato, tale strategia richiede comunque qualche considerazione in più.

Pur commissionando la realizzazione di un contenuto dall’elevata versatilità, infatti, si rivela indispensabile verificare che non vi siano discrepanze eccessive tra il tono utilizzato e quello nativo della specifica piattaforma social oppure di qualsiasi altro sito sul quale il video viene diffuso. Prestando attenzione a quest’aspetto si può promuovere un’immagine coerente e accattivante a un costo sostenibile e soprattutto senza inciampare in passi falsi di comunicazione.

Al giorno d’oggi è molto probabile trovarsi a gestire imprevisti dovuti a una risposta poco positiva della community di riferimento sui social network. Ecco dunque che affidandosi a dei veri professionisti è possibile non solo ottenere un video che cattura l’attenzione, bensì anche studiare un tono in linea con i pubblici ai quali ci si vuole rivolgere.

In conclusione possiamo affermare che è davvero cruciale promuovere i prodotti, i servizi o i valori di un’impresa tramite questo formato, sia in televisione sia sui social network, adottando linguaggi in linea con la piattaforma di destinazione. Una volta scelto l’esperto più adatto per portare a termine il progetto, l’azienda avrà ottenuto un video promozionale da utilizzare per stupire il potenziale pubblico e raggiungere i risultati in termini di business. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!