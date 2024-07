Vertiporto per taxi volanti: il nuovo progetto di Parigi 2024

I taxi volanti utilizzeranno un vertiporto su una chiatta ancorata sulla Senna, che servirà da piattaforma di decollo e atterraggio durante le Olimpiadi di Parigi 2024

Dopo mesi di trattative, il governo francese ha approvato il progetto di un vertiporto per taxi volanti in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, nonostante le preoccupazioni delle autorità ambientali riguardo al suo impatto. L’amministrazione del presidente Emmanuel Macron ha concesso ad Aéroports de Paris (Adp), l’autorità aeroportuale della capitale, una licenza per costruire un vertiporto vicino alla stazione ferroviaria di Austerlitz. Questo progetto sperimentale durerà fino al 31 dicembre di quest’anno. Poiché i taxi volanti non sono ancora certificati dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, gli operatori potranno effettuare solo voli dimostrativi gratuiti, con un massimo di due voli all’ora tra le 8:00 e le 17:00 e un limite totale di 900 trasferimenti. Il governo francese è molto interessato agli Evtol (Electric Vertical Take-Off and Landing), veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. Attualmente, a Parigi ci sono quattro vertiporti, e la nuova piattaforma sulla Senna intende dimostrare l’efficacia di questo mezzo di trasporto in occasione delle Olimpiadi. Le aziende del settore affermano che gli Evtol possono essere molto utili nelle città con traffico intenso e come alternativa per il trasporto medico d’emergenza.

Parigi 2024: le critiche al vertiporto per taxi volanti

Le autorità locali e le agenzie di protezione ambientale sono contrarie. Il Comune di Parigi ha dichiarato che intraprenderà un’azione legale contro l’autorizzazione del governo Macron, temendo che i taxi volanti possano aumentare l’inquinamento e il consumo energetico. David Belliard, assessore alla mobilità di Parigi, in un’intervista a France Bleu, ha detto:

Questo governo non ha più alcuna legittimità democratica e continua ad andare contro il Consiglio di Parigi. Il progetto è antiecologico e molto costoso. È un’iniziativa per milionari.

Alcune organizzazioni indipendenti avvertono che il nuovo vertiporto potrebbe aggravare l’inquinamento della Senna, già interdetta al pubblico da quasi un secolo. Le condizioni del fiume sono peggiorate a causa dei gas di scarico delle imbarcazioni, dei rifiuti e del clima. Recentemente, l’ufficio del sindaco di Parigi ha segnalato un aumento di due batteri fecali nel fiume. Il prefetto Marc Guillaume ha riconosciuto che la qualità dell’acqua della Senna non è adeguata, ma ha aggiunto che le autorità stanno attivando diversi impianti di depurazione e raccolta dei rifiuti. Il governo francese ha investito 1,4 miliardi di euro dal 2016 per migliorare la situazione del fiume, che ospiterà le gare di nuoto nel triathlon e di nuoto di fondo alle prossime Olimpiadi.

