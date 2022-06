Vacanze 2022 a Dubai: l’emirato è a misura di famiglia!

Quando si sente parlare di Dubai, generalmente, è per i suoi vantaggi fiscali e gli investimenti esteri

Tuttavia, è ogni anno una meta inflazionata per turisti e curiosi che desiderano conoscere il fortunato Emirato.

In particolare, Dubai viene scelta non solo dai globetrotter del pianeta in cerca di luoghi magici per ferie da sogno, ma anche da intere famiglie che desiderano vivere un’esperienza vacanziera per grandi e piccini!

Viaggio a Dubai con i bambini

Oltre ai safari avventurosi nel deserto o alle esperiences di lusso negli spazi più esclusivi del mondo, Dubai offre la possibilità di divertimento per intere famiglie.

Se viaggiate a Dubai in compagnia di bambini il consiglio è di spostarsi ad aprile, poiché il clima è mite e in primavera la temperatura è ottimale.

Il viaggio diretto è comodissimo e gli scali aereoportuali potrebbero infastidire i più piccoli, quindi approfittate del volo diretto!

Cosa visitare con i bambini a Dubai

I centri a Dubai sono una vera e propria attenzione perché non sono esclusivamente dedicati allo shopping.

Infatti, i bambini potranno dedicarsi a tantissime attività, poiché i Malls di Dubai sono centri dedicati al divertimento e all’intrattenimento anche dei più piccoli.

Ma non è finita qui: i centri commerciali accolgono anche parchi acquatici, come il Dubai Aquarium e l’Underwater Zoo, pattinaggio sul ghiaccio al Dubai Mall e piste da sci nel Dubai Ski (sì, avete capito bene!).

Per stare all’aperto, invece, si può fare una gita in barca sul lago oppure tra i canali di Venezia Souk Madinat Jumeira.

Con i bambini a Dubai: imparare divertendosi

Si dice che gli Emirati Arabi non abbiano storia, avendo appena celebrato i loro primi 50 anni di esistenza.

Tuttavia, nulla di più falso!

Per capirlo è sufficiente visitare il Dubai Creek, un estuario dall’acqua salata, dove si insediarono le tribù Bani Yas. Proprio qui è nata la base dell’economia emiratina, cresciuta grazie alla racconta di perle e alla pesca. E ne hanno fatta di strada, essendo oggi una delle economie più floridi del pianeta!

Nella stessa zona si può visitare il Museo di Dubai e perdersi tra i vicoli caratteristici del Suq, dove si trovano le botteghette tipiche per il commercio d’oro, di spezie e tessuti.

Sempre nell’ottica educativa, un’altra meta da non perdere è sicuramente l’Orbi, dove sono ricreati i vari habitat terresti. Qui si mescolano la tecnologia, le proiezioni di film e i giochi interattivi, tutto accompagnato da riproduzioni di ambienti dove cambia perfino il meteo!

Per sviluppare l’ingegno e la creatività dei più piccoli, poi, è d’obbligo il tour a Legoland: questo parco è dedicato al famoso mattoncino colorato per costruire paesaggi e strutture. Tra le attività più interessanti che i bambini possono fare c’è prendere la patente di guida Lego, fare un giro a 60 Km/h sulle montagne russe Dragon, vedere la riproduzione del Burj Khalifa in miniatura, costruire la città di lego miniland, assistere allo spettacolo di marionette Ninjago 4d, fare un’esperienza da pompieri per un giorno alla Rescue Academy, creare tutto ciò che si desidera alla sezione Imagination, visitare la fabbrica dei Lego e ricevere un mattoncino ricordo

Dubai: meta di vacanza e business

Non solo vacanze in famiglia a Dubai, ma anche un luogo per trasferirsi e vivere una vita da copertina con i propri cari.

A Dubai, infatti, il mondo del lavoro è assai florido e questo permette ai più avveduti imprenditori ogni giorno di proteggere il proprio business.

Vantaggi fiscali, burocrazia snella e un’economia in costante rialzo: questi sono solo alcuni dei benefici di trasferirsi a Dubai!

Come fare per trasferirsi a Dubai? Il punto fondamentale è affidarsi un consulente serio e affidabile. I tuttologi del web sono sempre presenti ma per essere assistiti a 360 gradi, la parola d’ordine è professionalità.

Il ponte per gli investitori italiani a Dubai è Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice, società leader nel settore della costituzione e del trasferimento di società a Dubai. Con i suoi due uffici, quello di Padova e quello di Dubai, da cui Pescara e il suo Team operano attivamente, la Falcon Advice gestisce le posizioni di innumerevoli clienti che desiderano proteggere le proprie risorse e la propria attività a Dubai. Con un servizio a tutto tondo, cucito su misura per ogni utente, Daniele Pescara propone un’assistenza completa, sin dall’inizio dell’iter burocratico vivendo e lavorando direttamente nell’Emirato e conoscendo, dunque, a fondo il territorio e il suo mercato.

