Usare gli NFT nei film: una nuova esperienza

I gettoni non fungibili (NFT) sono tanto popolari quanto versatili. Se ne avete sentito parlare ma non sapete cosa sono, questo articolo è sicuramente per voi

Gli NFT sono stati chiamati in molti modi, da “schizzo” e “opera d’arte” a “scommessa sicura”. Ma in realtà gli NFT sono singoli gettoni che contengono informazioni preziose e uniche.

Possono essere acquistati e venduti come altri tipi di arte, poiché il mercato e la domanda determinano principalmente il loro valore. Tuttavia, i dati unici dei gettoni non fungibili rendono semplice la verifica della loro proprietà e il trasferimento dei gettoni tra i proprietari.

Ma si può fare qualcosa con gli NFT?

In breve, sì; gli NFT sono utilizzati anche per garantire l’autenticità degli oggetti di lusso (storia della proprietà). Questo tipo di token può anche essere acquistato, venduto e ceduto negli exchange digitali.

Gli NFT cambieranno anche il modo in cui il mecenatismo artistico prende forma. Questo perché le transazioni su blockchain sono dirette e non mediate da terzi. E la cosa più assurda è che ultimamente sono state integrate nelle esperienze cinematografiche.

Sembra impossibile? Seguite l’articolo per capire di cosa si tratta!

Cosa rende gli NFT così speciali?

Gli NFT consentono all’acquirente di possedere l’oggetto originale. Non solo, contengono un’autenticazione integrata che serve come prova di proprietà.

I Non Fungible Token, come tutta la tecnologia blockchain, possono essere utilizzati per una serie di applicazioni pratiche, dalla verifica dell’autenticità dei documenti alla prevenzione del bagarinaggio dei biglietti.

Al momento, l’arte è la forma più popolare di NFT. Per questo motivo, l’arte è anche il tipo di NFT che si vende meglio. Per questo motivo, l’ideazione delle NFT è stata un’ottima opportunità per gli artisti di vendere online le loro opere migliori.

Per cos’altro possono essere utilizzati gli NFT?

Gli NFT potrebbero essere utilizzati per trasferire terreni, fornire prove di proprietà e persino tenere traccia delle variazioni di valore delle proprietà nel tempo utilizzando i timestamp. Inoltre, l’industria immobiliare è uno dei settori più pronti per gli NFT, pronta ad esplodere come è successo con Tesla Coin.

Tuttavia, la tecnologia si è evoluta da quando è nata e, lo scorso settembre, Zero Contact di Enderby Entertainment (con Anthony Hopkins) è diventato il primo film hollywoodiano distribuito come NFT.

Lo studio ha lanciato il film e il relativo merchandising sulla sua piattaforma blockchain destinata all’industria cinematografica.

Le NFT vengono utilizzate anche per aumentare la popolarità; spesso vengono rilasciate serie di NFT esclusive per diversi film per coloro che hanno acquistato un biglietto per vedere il film, per incoraggiare l’affluenza nei cinema.

Come verranno utilizzati gli NFT in futuro?

Gli NFT si evolveranno ulteriormente nel settore dell’intrattenimento. Qui stiamo parlando di film o, per esempio, del fatto che le aziende tecnologiche e di intrattenimento stanno basando le loro operazioni sulle fondamenta della crittografia e del Web3.

Inoltre, si è iniziato a utilizzare diversi biglietti NFT per partecipare a esperienze uniche.

Recentemente, gli NFT sono diventati un eccellente mezzo di promozione cinematografica. E ora, con l’aiuto degli NFT multi-D, i creatori possono tokenizzare le animazioni 3D e offrirle al pubblico.

Che cos’è un NFT multi-D?

L’NFT multi-D è un’invenzione di Kleks Academy. Ogni NFT multi-D è un NFT animato in 3D con più lati contenenti grafica e informazioni, che offre un nuovo modo di vivere un film.

I possessori di NFT multi-D riceveranno una vasta gamma di vantaggi senza precedenti, come ad esempio la possibilità di visitare il set cinematografico durante la produzione o di apparire nel film. Ci sarà anche una speciale app di realtà aumentata che permetterà ai possessori di NFT multi-D di interagire con il film stesso.

Altri vantaggi includono il possesso di gadget e costumi originali utilizzati nel film o l’accesso a speciali outtakes e a filmati esclusivi dietro le quinte.

Godetevi l’esperienza

Indipendentemente dalla direzione che prenderanno gli NFT, possiamo dire che si tratta di un’esperienza unica. Tenetevi aggiornati e cercate di godere del fatto che questa tecnologia sta avanzando rapidamente e le opportunità che offre sono imperdibili.