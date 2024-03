Una piattaforma integrabile per la gestione delle risorse umane

Andiamo a scoprire, in questo articolo, come e perché introdurre sistemi gestionali integrabili nella gestione delle risorse umane: vantaggi e caratteristiche

Per ogni azienda, la gestione delle risorse umane è una delle attività più complesse, sia sotto l’aspetto burocratico e normativo, sia per mantenere una traccia precisa e aggiornata di ogni operazione, dal recruiting all’analisi dei costi.

Ricorrere a sistemi gestionali integrabili con i software di elaborazione delle buste paga permette di semplificare tutto ciò che riguarda i propri dipendenti, operando in autonomia ed eliminando e-mail e carta stampata.

Bastano pochi istanti per controllare e monitorare, in ogni momento e da remoto, le attività del proprio ufficio HR: invio di documenti, firme, anagrafiche, turni di lavoro, note spese, trasferte e molto altro.

La struttura modulare delle piattaforme per la gestione del personale consente la totale personalizzazione del servizio, in base al tipo di azienda, al numero di dipendenti e collaboratori e al proprio metodo organizzativo.

Sistemi gestionali per le risorse umane: i vantaggi

La scelta di utilizzare una piattaforma HR nasce dall’esigenza di rendere più fluida la gestione del personale e, allo stesso tempo, di integrare il sistema con gli applicativi per l’elaborazione di stipendi e buste paga.

I sistemi gestionali di questo tipo sono stati concepiti per rispondere alle necessità degli uffici che si occupano di amministrazione del personale e risorse umane in genere, con l’intento di fornire uno strumento digitale e versatile per snellire le procedure e risparmiare tempo.

Rapidamente, e solo con qualche click, è possibile gestire in modalità totalmente digitale le attività che riguardano le risorse umane, evitando gli errori nell’elaborazione delle buste paga e comunicando con i dipendenti per l’invio o ricezione di documenti e informazioni.

Un sistema che esclude il continuo scambio di e-mail, la necessità di creare e aggiornare manualmente una serie di complicati fogli excel e l’archiviazione di pesanti faldoni cartacei, a vantaggio anche dell’ambiente naturale.

Inoltre, un software HR di qualità viene implementato continuamente, per essere sempre in linea con i contratti nazionali di lavoro e con le normative, e mette a disposizione degli utenti un team di consulenti a cui rivolgersi per qualsiasi dubbio o richiesta.

La digitalizzazione al servizio del settore HR

Oggi, la maggior parte delle aziende si sta avviando verso un percorso di digitalizzazione, adottando soluzioni innovative che offrono diversi vantaggi, dalle tempistiche ridotte alla possibilità di effettuare molteplici attività a distanza.

Il settore delle Risorse Umane è uno di quelli più avvantaggiati da questa evoluzione: infatti il mercato offre già da tempo soluzioni digitali e software in cloud che consentono di organizzare e monitorare i processi di amministrazione del personale ed elaborazione degli stipendi.

La possibilità di utilizzare un’unica piattaforma modulabile per svolgere tutte le attività di un ufficio HR, automatizza molte operazioni di routine ed offre una visione completa e aggiornata in tempo reale dell’intero contesto delle risorse umane.

La disponibilità di accedere al software sia su desktop che tramite applicazione mobile, rende ancora più flessibile l’uso delle piattaforme HR, facilitando inoltre l’interazione e la comunicazione tra i diversi uffici, i responsabili e i dipendenti stessi.

Quali moduli include un software gestionale HR

Uno dei punti di forza di un gestionale in cloud per l’amministrazione del personale è la presenza di diversi moduli, adattabili ad ogni settore aziendale e finalizzati sia a svolgere tutte le operazioni di organizzazione, monitoraggio e controllo, sia a mantenere uno storico aggiornato.

Operazioni di onboarding

Il modulo dedicato all’onboarding accompagna il nuovo candidato nella nuova azienda, ed evita al team HR attività di inserimento e caricamento dei dati manuali.

Gestione delle anagrafiche

Con i sistemi gestionali HR è possibile creare e aggiornare velocemente le anagrafiche dei dipendenti e procedere con autorizzazioni e operazioni di archiviazione.

Definizione turni di lavoro e rilevazione delle presenze

Grazie al modulo dedicato alla definizione e ripartizione dei turni di lavoro, non è più necessario creare files excel con formule complesse. Anche la rilevazione delle presenza, può essere semplificata ulteriormente tramite una semplice applicazione per pc o tablet.

Ferie, permessi e note spese

Piani ferie, permessi, note spese e trasferte sono sempre sotto controllo, evitando qualsiasi possibilità di errore.

Scadenziari

Le scadenze importanti, dal pagamento dei contributi alle visite mediche obbligatorie, possono essere segnalate predisponendo le notifiche e creando un calendario personalizzato, al fine di escludere ogni rischio di ritardo o dimenticanza.