Trova i migliori siti di casinò mobile per i giocatori svizzeri

Il mondo dei casinò online è ormai un enorme mercato, che raccoglie milioni di giocatori in tutto il mondo e migliaia di siti più o meno validi. In questa giungla non è sempre facile destreggiarsi e il rischio di incappare in amare sorprese può essere molto elevato

Per queste ragioni è importante avere un riferimento, un faro che ci indichi la strada come fa onlinecasinosvizzera.com. Il sito si occupa giornalmente di testare, confrontare e recensire i casinò del mondo ricercando per te i migliori siti sia per il gioco da mobile che da computer. In questo articolo andremo ad approfondire proprio questa tematica, quella dei casinò mobile per i giocatori svizzeri e cercheremo i migliori.

Differenza casinò da mobile e casinò da computer

Prima di scendere nel dettaglio dei migliori siti di casinò mobile per i giocatori svizzeri, è bene porsi il quesito di quale sia effettivamente la differenza tra un casinò mobile e uno per computer normale. Partiamo dal presupposto che i casinò da mobile e i casinò da computer sono sempre gli stessi casinò, che si adattano però a dispositivi e formati differenti.

Infatti i casinò da mobile si adattano agli schermi più piccoli degli smartphone, per funzionare comunque bene e senza intoppi anche su questo dispositivo. Spesso questo accade attraverso applicazioni apposite, che si possono scaricare dagli store virtuali del telefono, oppure attraverso l’ottimizzazione del sito principale. Le differenze stanno proprio nell’aspetto grafico, che si semplifica, riducendo al minimo gli elementi presenti sulla schermata per renderla più fruibile a tutti e facile da caricare.

La scelta di arrivare sui telefoni dei casinò è motivata da semplici dinamiche di mercato. Gli utenti di internet sono lentamente migrati nel corso degli anni dal computer allo smartphone, principalmente per ragioni di comodità e convenienza. Quasi tutti hanno uno smartphone in grado di navigare facilmente, molti meno quelli invece che hanno un computer performante.

I migliori casinò mobile

Chiarite quali siano le differenze, per lo più estetiche e funzionali, dei casinò mobile rispetto a quelli da computer, adesso andiamo più nel dettaglio a vedere quali sono i migliori siti. Partiamo dal presupposto che oggi quasi tutti i casinò online più importanti hanno una versione mobile molto curata e precisa, chi non lo ha probabilmente non è un casinò davvero affidabile.

Detto questo passiamo a qualche nome. Partiamo con 22Bet uno dei casinò per giocatori svizzeri più interessati, che gode di tutte le licenze dell’ambito oltre che una buona ottimizzazione per i dispositivi mobili. In particolare questo casinò ti offre la possibilità di giocare anche con metodi di pagamento non usuali, come ad esempio le criptovalute. Sicuramente se cerchi un casinò mobile per giocatori svizzeri, questo potrebbe fare al caso tuo.

Jackpot City Casino è una delle società storiche dell’ambito. La sua storia inizia negli anni ‘90 quando questo genere di intrattenimento ha iniziato prendere piede in tutto il mondo. Qui puoi trovare tantissimi giochi adatti a qualsiasi gusto e sempre programmati anche per i dispositivi mobili. Inoltre Jackpot City Casino ci tiene particolarmente alla sicurezza dei suoi clienti, per cui ogni giorno si impegna a proteggere i tuoi dati e le tue vincite.

Golden Star Casino invece punta molto sulla varietà dei giochi presenti sulla sua interessante piattaforma online. In modo particolare Golden Star Casino ha intessuto collaborazioni lavorative, o partnership, con ben 15 fornitori di giochi e software. Inoltre anche Golden Star ti permette di giocare utilizzando criptovalute, come ad esempio i ben noti i Bitcoin. Non mancano come ovvio anche i ricchi bonus, offerte e interessanti promozioni.