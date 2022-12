Tre fattori importanti per una localizzazione di giochi di successo

Il business globale non è possibile senza una localizzazione efficace. È diventato un processo essenziale per le aziende che vogliono espandere le loro operazioni all’estero

La localizzazione e il suo processo variano a seconda dei prodotti e dell’applicazione per i quali viene utilizzata e applicata. Che si tratti del doppiaggio di un film o di andare per diversi sapori di cibo secondo la somiglianza del mercato di destinazione, è la localizzazione che lo rende adattabile per un pubblico straniero. Allo stesso modo, la localizzazione dei giochi è evidente per affrontare le attività di svago e di gioco del nuovo pubblico.

A differenza di altri prodotti e processi, i servizi di localizzazione di giochi professionali possono essere complex e più realistici. Arrivando al punto che i giocatori si immergono nella storia e nel mondo virtuale in cui si trovano. Un’esperienza di qualità premium è possibile solo quando i giochi vengono modificati in base alle scelte e alle preferenze dei giocatori. Inoltre, è importante preservare la versione originale. Una cattiva localizzazione può offuscare l’immagine e la reputazione del gioco portando feedback negativi. Vuoi affrontare tutte queste sfide e creare una strategia di localizzazione efficace e di successo? È imperdibile seguire alcune pratiche ed eseguire le giuste decisioni per renderlo agevole e di successo.

Scegliere il giusto pubblico di destinazione

Non tutti i prodotti sono ricevuti bene in tutte le regioni. Prendersi il proprio tempo e svolgere ricerche sufficienti è importante. Ti aiuterà a decidere sul pubblico secondo la natura dei tuoi giochi. Inoltre, aiuterà a ottenere una risposta positiva e una buona ricezione. Al fine di decidere il processo di localizzazione, è significativo restringere le opzioni con i potenziali giocatori e il culto del gioco. Ad esempio, i giocatori americani preferiscono i giochi d’azione come suggerisce il sondaggio. Allo stesso modo, i giapponesi preferiscono simulatori di appuntamenti e giochi con temi robotici. Allo stesso modo, il popolo polacco cerca giochi con enigmi buoni e intriganti. Pertanto, è importante essere consapevoli di questi fatti. Il lancio di giochi di puzzle per il pubblico giapponese potrebbe andare storto. Inoltre, anche le norme culturali e i regolamenti legali hanno una grande influenza sulla ricezione del gioco.

Inoltre, cerca sempre di essere attento ai concorrenti con giochi di successo in un mercato diverso per vedere e valutare come puoi migliorare il tuo gioco. Prendiamo l’esempio delle persone nelle Filippine. A loro piace giocare a giochi basati sul ruolo e sono anche molto interessati ai giochi di puzzle e strategia . Inoltre, i servizi di traduzione filippini sono evidenti per comprendere il pubblico di gioco, i contenuti e i potenziali giocatori con sede nelle Filippine.

Scegliere le piattaforme giuste

La scelta delle piattaforme giuste è altrettanto importante nella localizzazione dei giochi. È di primaria importanza per rendere la localizzazione efficace e di successo. Ad esempio, WhatsApp è un servizio di messaggistica istantanea gratuito comunemente usato in tutto il mondo, mentre WeCom è ampiamente utilizzato in Cina. Puoi giocare a Candy Crush su Facebook in Francia e in altri paesi, ma non in Cina. La lingua cinese è una lingua antica e una delle lingue più parlate al mondo. I servizi di traduzione e di interrelazione cinese sono comunemente acquisiti per soddisfare le esigenze commerciali delle persone. Pertanto, la scelta della piattaforma giusta per il tuo gioco e, soprattutto, la natura e il genere del gioco dovrebbero essere principalmente controllati e valutati prima di fare una voce ufficiale.

Inoltre, i dati e il software del gioco non dovrebbero essere pesanti e dovrebbero supportare il vecchio hardware e tutti i tipi di dispositivi poiché non tutti utilizzano i gadget più recenti e aggiornati.

Scegliere il contenuto giusto per la localizzazione

Vuoi generare il massimo delle entrate e aumentare le vendite oltre confine? Restringere il contenuto giusto per la localizzazione dovrebbe essere la parte successiva della tua operazione. Di solito, un nuovo videogioco viene lanciato contemporaneamente in alcune lingue di destinazione. Rende il deadlines breve per i localizzatori di gioco e porta a più errori di traduzione. Per far fronte a questi problemi, gli esperti consigliano agli sviluppatori di pianificare la localizzazione nelle prime fasi dello sviluppo del gioco e di apportare modifiche di conseguenza. È necessario pianificare e ordinare in anticipo i contenuti necessari per la localizzazione del gioco.

Ad esempio ‘Honor of kings’ che è un popolare gioco cinese è stato correttamente localizzato per il mondo occidentale rimuovendo i riferimenti culturali del gioco originale. Il nome è stato anche cambiato in “Arena of valor” e aveva un’interfaccia diversa. La differenza tra la versione originale e quella adattata è abbastanza visibile. Il gioco originale presenta più cartoni animati e la variante localizzata è più realistica e più oscura. Pertanto, contrassegnare il contenuto giusto è una delle strategie efficaci per eseguire una localizzazione di successo.

Per localizzare bene il contenuto e portare le operazioni aziendali a un livello successivo i servizi di traduzione aziendale sono importanti. Prendere le decisioni giuste e accedere all’audience target giusto è la chiave per stabilire e ottenere il riconoscimento a livello globale.

In conclusione

Ogni processo richiede tempo, impegno e denaro. Pertanto, è importante eseguire le procedure in modo strategico. Allo stesso modo, la localizzazione con gli strumenti e le attrezzature giuste dovrebbe essere la principale preoccupazione dei produttori. Devono assicurarsi di scegliere le persone, le piattaforme e i contenuti giusti da localizzare.