Traffic Shaping: gestisci il traffico della tua rete aziendale

Cosa si intende con Traffic Shaping, a cosa serve e come gestire il traffico della tua rete aziendale in maniera ottimale

Il termine traffic shaping identifica una particolare tecnica che viene utilizzata per la gestione del traffico di rete che ti consente di modificare e personalizzare il flusso dati su una precisa dorsale Internet o una precisa parte di una rete privata (sia LAN che aziendale).

Cosa si intende con Traffic Shaping

Utilizzare la tecnica del traffic shaping nella tua azienda ti permetterà di poter ottimizzare o assicurarti delle migliori prestazioni e una maggiore velocità della rete internet. Inoltre, è molto utile per poter ridurre le latenze e accrescere, nel contempo, la larghezza di banda all’interno di un preciso tipo di pacchetto (per maggior precisione una tipologia di traffico dati, ad esempio il video streaming) rispetto ad altri (per esempio, il traffico che arriva dai protocolli di file sharing).

Traffic Shaping: a cosa serve questa tecnica

È importante chiarire, in maniera semplice, a cosa serve in pratica questa tecnica. Il traffic shaping viene usato nel momento in cui un determinato gestore o amministratore di rete intende, o è obbligato, ad attribuire una differente priorità ai tipi di pacchetti che passano tramite il suo network.

Facciamo un esempio che chiarisce il concetto. Se un contenuto di un portale, o il sito internet, ottiene un afflusso eccessivo di visitatori nello stesso momento, si potrebbe verificare un aumento elevato della latenza. Con questo termine si intende il tempo di attesa per un utente che naviga all’interno di un sito web.

Una grave conseguenza può essere anche il totale blocco degli accessi ed è proprio in questi casi che è importante la funzione del traffic shaping. Quest’ultimo, infatti, consente all’amministratore del network di gestire la mole di informazioni che transitano dai nodi da lui monitorati in un preciso lasso di tempo.

In caso di necessità, l’amministratore può decidere di intervenire effettuando una limitazione della velocità di rete in uscita. Questo permette di evitare che la larghezza di banda disponibile venga totalmente riempita (evento che causa il blocco degli accessi e, quindi, la non disponibilità completa dei server).

I diversi tipi di Traffic Shaping

Esistono diverse tipologie di traffic shaping. Il tipo di tecnica, più comune, che viene maggiormente utilizzata e applicata prende il nome di application based. Quest’ultima consente di poter apportare delle modifiche ben precise alla priorità dei pacchetti che vengono creati da un’applicazione. Esempi comuni, di questo genere, sono lo streaming online, il traffico p2p o i dati che provengono dal gaming.

A questi pacchetti viene attribuita una parte più grande di banda dati o, viceversa, viene ridotto il limite massimo. Quando può avvenire questo? Ad esempio, se l’amministratore di un portale intuisce che un video caricato sulla sua piattaforma ha ottenuto molto successo ed è diventato talmente virale da poter riempire tutta la banda disponibile, può scegliere di limitare il flusso di dati e applicare un limite alla banda che viene garantita ai pacchetti di tipo multimediale. Questo consente ad altre tipologie di dati, presenti sul portale del gestore, di poter avere a disposizione della banda libera (nel caso serva, ad esempio, per il servizio di posta elettronica).

Allo stesso modo, chi si occupa di fornire servizi internet, chiamati nel settore ISP, hanno la facoltà di poter scegliere di filtrare, tramite firewall, il traffico dati di condivisione di file (ovvero p2p). In questo caso viene ridotta la velocità internet riservata al download di contenuti dal web. Il fine di questa azione è quello di mantenere inalterata la capacità di trasporto dati per gli altri tipi di traffico (come video-comunicazione e posta elettronica).

Affidati a servizi professionali per gestire il traffico della tua rete aziendale

Il traffic shaping permette di sfruttare a pieno, e in modo consono, la banda utilizzabile sulla Intranet ed Extranet, favorendo le prestazioni dei servizi core. È fondamentale scegliere una soluzione dinamica per la tua azienda. Infatti, in questo caso, anche in assenza di traffico Internet, l’intera banda può essere destinata ad una singola utenza, o può essere ripartita su più utenze in modo totalmente automatico.

Tramite soluzioni professionali, potrai ottenere un funzionamento corretto di tutti i servizi, grazie al monitoraggio della banda impiegata. Un buon servizio di traffic shaping ti permette di poter gestire a livello di utenza le larghezze di banda e le priorità. Questo consente di creare gruppi di utenze vip in pochi semplici step. Inoltre, sarà possibile eliminare il rischio che le applicazioni gaming utilizzino banda trasmissiva che va a svantaggio dei servizi core.