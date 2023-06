Trading petrolifero: suggerimenti pratici per aumentare i profitti

Ti stai chiedendo come puoi aumentare i tuoi profitti di trading petrolifero? Se è così, ecco alcuni consigli pratici per aiutarti ad aumentare i tuoi profitti

Come fonte di energia primaria per l'economia globale, il petrolio greggio è una merce tremendamente ricercata. È un combustibile fossile naturale che puoi convertire in vari beni, tra cui cera, lubrificanti, diesel, benzina e altri prodotti petrolchimici. È molto liquido, molto richiesto e scambiato in grandi volumi. Di conseguenza, il trading di petrolio richiede piccoli spread, schemi grafici distinti e una notevole volatilità.

Il punto di riferimento globale per il petrolio è il greggio Brent, che costituisce oltre i due terzi di tutti i contratti petroliferi negoziati. Il petrolio standard in America è il WTI, che è un po’ più leggero e più dolce del Brent. Questo articolo ha l’obiettivo di divulgare dei suggerimenti per il trading di petrolio e massimizzare i profitti.

Attenersi a un piano nel trading petrolifero

I commercianti di petrolio esperti in genere si attengono ad un piano. Conoscono le variabili essenziali che influenzano i prezzi del petrolio e impiegano una strategia di trading che si adatta al loro intuito di trader. Ogni strategia di trading è unica e la gestione del rischio è fondamentale per un trading fruttuosa, insieme a un appropriato utilizzo della leva finanziaria e alla prevenzione di errori di trading comuni.

Una volta che i trader conoscono le variabili primarie dell’offerta e della domanda che influenzano i prezzi del petrolio, possono utilizzare l’analisi tecnica per cercare opportunità di ingresso nel mercato. Il trader può quindi utilizzare le strategie di gestione del rischio appropriate dopo aver utilizzato l’analisi tecnica per identificare un segnale di acquisto o vendita. Proviamo a fare un esempio.

Un calo dell’offerta è stato il risultato di un taglio della produzione petrolifera applicato dall’OPEC e dalla Russia il 30 novembre 2017. Per capire quando acquistare o vendere sul mercato, un trader dovrebbe incorporare queste nozioni nel proprio piano.

Un trader può cercare spunti per entrare nel mercato utilizzando una serie di indicatori tecnici e modelli di prezzo. L'uso di numerosi indicatori tecnici non è necessario; uno con cui hai familiarità andrà bene.

Per esempio può tentare di impostare un take-profit al massimo più recente e uno stop-loss al minimo più recente per controllare il rischio.

Anticipare le tendenze future

Quando si effettua una transazione, i trader esperti potrebbero anche tentare di fare delle predizioni. I trader possono esaminare la curva dei futures per prevedere la domanda, il posizionamento speculativo CFTC per comprendere la natura del mercato attuale e le opzioni per trarre profitto da mosse anticipate con elevata volatilità o per proteggere le partecipazioni disponibili.

Posizione speculativa/CFTC

Il rapporto della Commodity Future Trading Commission (CFTC) è fondamentale quando si negoziano futures sul petrolio greggio. Fornisce ai trader informazioni sulle dinamiche del mercato, rendendolo uno strumento prezioso per prevedere la direzione dei prezzi del petrolio. In genere, le variazioni delle disponibilità monetarie nette gestite della CFTC vengono prima delle variazioni dei prezzi del petrolio.

Utilizzo di futures e opzioni per il trading

Un trader deve utilizzare lo scambio appropriato quando acquista futures e opzioni per il benchmark petrolifero che desidera negoziare. Poiché la maggior parte delle piattaforme richiede delle autorizzazioni per comprare e vendere, gli esperti eseguono la maggior parte delle speculazioni sui futures piuttosto che la gente comune.

Investi nel trading petrolifero

Un investitore può ottenere esposizione al petrolio attraverso azioni di società petrolifere o attraverso fondi negoziati in borsa basati sull’energia piuttosto che negoziare sul singolo mercato (ETF). Il prezzo del petrolio, che occasionalmente fornisce un valore superiore, influisce in modo significativo sui costi delle imprese petrolifere e degli ETF.

Usare i Social Media

I social media sono diventati una piattaforma sempre più utile per scambiare idee, diffondere conoscenze e ottenere le ultime notizie. E questo è vero per i commercianti di petrolio che twittano usando l’hashtag #OOTT, che sta per Organizzazione dei commercianti di petrolio. Commercianti e professionisti del settore presentano le ultime notizie e i rapporti essenziali sul mercato petrolifero sui social media.

Seguire questi suggerimenti può aiutarti ad avventurarti rapidamente nel trading di petrolio. Tuttavia, eseguire ricerche in corso per rimanere al passo con gli sviluppi nel settore petrolifero.