Trading online: vantaggi e svantaggi

Quali sono i principali vantaggi e svantaggi di utilizzare un servizio di trading online per i proprio investimenti? Scopriamolo insieme

Il trading online è stato un fenomeno in rapida crescita negli ultimi anni, con alcune app di trading come eToro o Robinhood che hanno cambiato per sempre il mondo del trading – ricordate il caso delle azioni GameStop in cui un gruppo di appassionati si misero d’accordo su Reddit per manipolare il mercato azionario? Ebbene con l’avvento di applicazioni del genere, il trading è diventato qualcosa di molto più democratico che in passato dove le operazioni finanziarie erano relegate solamente ai professionisti del settore. Ma questo espone gli utenti meno esperti ad importanti rischi. Vediamo di fare chiarezza.

Trading online: i vantaggi …

Sicuramente il primo vantaggio è la comodità e la reattività. Con il trading online possiamo gestire gli investimenti comodamente da casa, senza dover andare in banca o contattare un agente. Questo non solo è comodo, ma ci permette anche di agire nel momento che riteniamo più opportuno: il tempismo è importante quando si investi in borsa. Anche poche ore o pochi minuti a volte fanno la differenza.

Un altro vantaggio è associato ai costi. Infatti i broker online hanno delle tariffe molto più vantaggiose rispetto alle banche. Questo perchè i costi di gestione sono inferiori. Tuttavia, anche se i costi sono inferiori, il servizio di assistenza è disponibile 24 ore su 24. Inoltre, il trading online in genere è soggetto ad una tassazione inferiore.

Continuiamo ad elencare i vantaggi parlando dell‘entità degli investimenti. Con un broker online in genere è possibile investire anche poche decine o centinaia di euro, cosa impossibile o sconveniente se ci rivolgiamo alle banche o broker professionisti. Inoltre, si può fare largo uso di strumenti come i CFD o le leve finanziarie per poter guadagnare anche da piccoli investimenti. Senza contare che l’offerta di operazioni e mercati in cui operare è molto più ampia.

… e gli svantaggi

Ovviamente ci sono anche molti rischi associati. Sapere come investire nel trading online in modo corretto richiede tempo e formazione. Se credete di poter guadagnare semplicemente scommettendo il vostro denaro come se foste in un casinò, vi sbagliate e perderete molti soldi. Ovviamente la fortuna può favorirvi o sfavorirvi, ma una attenta pianificazione di proprio investimenti è sempre la chiave per portare a casa qualcosa. Ecco perché ancora oggi non è sbagliato rivolgersi a banche e professionisti, specialmente se siamo inesperti e abbiamo a disposizione cifre importanti.

In secondo luogo, non pensate che il trading online sia un’attività da fare la sera per rilassarvi al posto che guardare la TV o leggere un libro. Al contrario fare trading può essere una attività stressante, che richiede molto tempo per portare dei frutti. Certo esistono dei modi per poter investire e guadagnare qualcosa in poche ore, sfruttando le fluttuazioni del mercato. Ma per ottenere un guadagno vero ci vuole pazienza e sangue freddo. Se non possedete queste qualità, affidatevi ad un professionista o ad una banca.

Se invece siete pronti ad investire tempo e sforzi in questa attività, prima di tutto cominciate a formarvi. Siti come www.tradingmania.it possono aiutarvi in questo senso. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!