Trading online: chi ha detto che le banche sono passate di moda?

Con l’avvento del trading online, molti pensano che le banche siano un modo antiquato per investire. Non è proprio, dipende molto dall’istituto che andate a scegliere

La banche sono nate tantissime anni fa, già al tempo delle prime civiltà mesopotamiche. Nell’antichità le attività finanziarie si svolgevano spesso nei pressi dei templi, dove si poteva depositare o prendere in prestito denaro. Il nome banca deriva proprio dal banco di legno dove queste attività solevano tenersi in tempi antichi. Queste istituzioni si sono evolute assieme alla nostra economia fino ai giorni nostri per affrontare un importante nemico: il trading online.

Investire con la banche o con il trading online?

Fino a qualche tempo, investire era una attività da svolgere esclusivamente in banca per la gente comune. Non era possibile accedere ai mercati finanziari in altra maniera infatti. Questa sorta di monopolio spesso diventava sfavorevole per il consumatore che poteva essere condizionato o addirittura truffato come è successo. Certo c’era sempre la possibilità di scegliere, andando a cercare le migliori banche per investire. Ma comunque si doveva passare per un intermediario, un intermediario molto potente vista la scarsa disponibilità di servizi alternativi.

L’arrivo del trading online ha però cambiato tutto. Le persone oggi possono investire il loro denaro comodamente seduti sulla loro poltrona, senza bisogno di intermediari di alcun genere. Semplice, veloce e molto meno costoso, il trading online ha catturato l’attenzione di molti consumatori tanto che alcune applicazioni come eToro sono riuscite a superare i 20 milioni di utenti attivi.

Ma che differenza c’è con una banca? La più grande differenza è che con il trading online noi siamo soli. Dobbiamo elaborare le nostre strategie e non abbiamo nessun consulente che ci aiuti. Certo in questo modo i costi di gestione sono bassissimi, ma anche i rischi sono più elevati.

Perchè scegliere?

Sotto la spinta competitiva delle piattaforme di trading online, molte banche hanno cominciato un processo di innovazione che ha portato allo sviluppo dei moderni sistemi di home banking. Oggi molte banche offrono tutti i servizi che offrivano allo sportello, ma tramite il nostro smartphone e con costi più convenienti. Quindi potremo monitorare e gestire i nostri investimenti comodamente da casa, avendo comunque a disposizione un consulente che in caso di necessità ci potrà aiutare e consigliare. Ecco che quindi alcune banche si sono trasformate in qualcosa di ibrido e forse più funzionale per i consumatori.

In ogni caso, che scegliate la banca o il trading online, è importate una buona formazione finanziaria. Portali come www.bassilo.it ci possono dare tantissime informazioni utili per sviluppare le nostre competenze e rimanere aggiornati. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!