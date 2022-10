Trading di criptovalute: con il bot è più facile

Utilizzare i bot per il trading di criptovalute è un modo molto semplice per provare a guadagnare qualcosa, senza troppi sforzi. Vediamo come!

Il trading di criptovalute può essere davvero redditizio, ma è anche un processo molto complesso. Se si vuole monetizzare subito, senza attendere anni infatti bisogna sfruttare le micro-fluttuazioni del mercato. Questo implica fare tante piccole operazioni ogni giorno per tentare di catturare il valore che si crea da queste piccole fluttuazioni. Serve molto tempo e molta fatica. Con il bot trading si può fare tutto questo senza dover muovere un dito.

Bot trading

Un sistema di trading automatico (STA) non è altro che un programma che è in grado di eseguire operazioni finanziarie in modo ripetitivo e molto più veloce rispetto a qualsiasi essere umano. Si tratta quindi di uno strumento potentissimo per sfruttare le fluttuazioni temporanee del mercato e non solo. Inserendo nel programma la strategia che si ritiene più adatta, esso eseguirà in modo automatico e rapido tutto le operazioni necessarie ad eseguirla.

Ad oggi gran parte delle transazioni finanziarie è opera di STA accuratamente programmati. Possiamo dire tranquillamente che l’industria finanziaria è basata sul bot trading. Di solito questi strumenti sono sfruttati dai grandi player del settore, tuttavia oggi si stanno sempre più diffondendo anche tra i piccoli investitori che possono accedervi tramite il web. Un esempio è bitsgap che permette di fare bot trading con le criptovalute.

Bitsgap: guadagnare con le criptovalute senza fatica

La piattaforma Bitsgap offre diversi algoritmi e strategie per il training di criptovalute. Ad esempio abbiamo i GRID Bot che tentano di sfruttare le fluttuazioni del mercato comprando e vendendo in base a degli intervalli di prezzo che andremo a definire. Abbiamo poi i DCA (o “Dollar Cost Averaging”) che permettono di eseguire delle operazioni quando determinate condizioni si verificano, senza tener conto del prezzo. Ad esempio possiamo decidere di acquistare quando il valore di una criptovaluta scende sotto il valore di un’altra. Oppure quando viene raggiunto un minimo locale. Ci sono poi trading bot per gestire i prodotti derivati da criptovalute come i futures.

Bitsgap offre una demo di 7 giorni per testare il servizio che tra l’altro comprende anche servizi per monitorare l’andamento del portfolio oppure strumenti di trading avanzati. Il bot trading permette di guadagnare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza dover stare sempre davanti allo schermo. Come però avrete capito, trovare la strategia giusta ed impostarla al meglio non è semplice. Ecco perché esiste anche una modalità demo che ci consente di simulare con un conto virtuale tutto quello che potete fare con il denaro reale. Questa modalità consente ai neofiti di allenarsi e studiare oppure ai più esperti di testare nuove strategie.

