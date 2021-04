Come fare il tracking internazionale di un ordine online

In questo articolo vedremo come fare il tracking internazionale e rintracciare un ordine fatto online, a prescindere dal corriere o dal sito di e-commerce utilizzato

Ormai gli acquisti online hanno permesso di rompere i confini nazionali e di acquistare merce in ogni paese del mondo con pochi click. Questo tuttavia implica che l’articolo dovrà essere spedito tramite corriere fino alla nostra abitazione e la trafila può essere molto lunga: si deve passare attraverso gli hub internazionali e le dogane. Dopo che il corriere avrà prelevato il pacco infatti, questo arriverà negli hub locali dove verrà smistato verso gli hub nazionali e poi quelli internazionali – che di solito sono situati in zone limitrofe a importanti centri di scambio con porti e aeroporti. A questo punto possono partire per il paese di destinazione e da qui la trafile viene seguita al contrario fino ad arrivare nel furgone del corriere locale che recapiterà il pacco a destinazione. Specialmente quando si acquistano prodotti costosi, il tracking internazionale dei nostri ordini online diventa una necessità per rimanere aggiornati sullo stato della spedizione.

Tracking internazionale: come tracciare un ordine online

I corrieri normalmente hanno dei servizi di tracking internazionale che tuttavia non sono proprio precisissimi e comunque se si acquista tramite in sito di e-commerce le cose si complicano ulteriormente. Inoltre se si fanno molti acquisti diventa un po’ tedioso andare ogni volta a controllare i singoli siti di tracking. Fortunatamente esistono dei servizi che permettono di tracciare spedizioni di tantissimi corrieri diversi come UPS, TNT, BRT e diversi siti come Amazon, AliExpress. Ad esempio fare il tracking di Yunexpress oppure di China Post, due noti corrieri molto utilizzati dai venditori orientali e quindi in occasione di spedizione particolarmente lunghe.

Uno per tutti!

Questi servizi possiamo interpretarli come dei grandi aggregatori di servizi di tracking internazionale che si accordano con i vari corrieri e siti di e-commerce in modo da accedere alle informazioni sul tracking da un’unica interfaccia. Infatti vi basterà utilizzare il codice di tracking fornito al momento dell’ordine, immettendolo nella barra di ricerca del sistema di tracciamento globale. L’algoritmo di ricerca in pochi secondi andrà a trovare la nostra spedizione e ci fornirà tutte le informazioni disponibili sul nostro ordine online. Il vantaggio di queste piattaforme aggregate di tracking internazionale è che, avendo accordi con decine di spedizionieri, anche se il vostro pacco passa da un corriere all’altro o attraverso diversi hub nazionali e internazionali, sarete in grado di rintracciarlo. A volte infatti quando ci sono diversi “passa-mano”, il tracciamento rischia di perdersi o comunque di sfasarsi, facendoci sudare freddo. Avete presente no quando il pacco sembra fermo da settimane in una provincia sperduta della Cina? In realtà spesso si tratta solo di un mancato aggiornamento del tracking.

Sapere dov’è il nostro pacco non è solo una questione di ansia. Infatti alle volte capire se il pacco è fermo in dogana per qualche motivo può dare la possibilità di mettersi in contatto con gli uffici preposti in modo da sbloccare la situazione. Spesso è richiesta solamente della documentazione aggiuntiva che però potrebbe richiedere settimane senza un vostro sollecito. Utilizzare quindi un servizio di tracking internazionale può farvi risparmiare anche sui tempi di spedizione! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!