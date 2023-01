Timbri personalizzati con spedizione in 24 ore

Wikabags è una fabbrica di timbri online dove puoi fare un preventivo direttamente sul sito per la stampa dei tuoi timbri online di qualsiasi tipo tu voglia creare

Con oltre 30 anni di esperienza, Wikabags è una fabbrica di timbri online dove puoi fare un preventivo direttamente sul nostro sito per la stampa dei tuoi timbri online di qualsiasi tipo tu voglia creare, timbri autoinchiostranti, tascabili, manuali. Li realizziamo su misura e li spediamo in sole 24 ore.

Se stai cercando online il partner giusto che si occupi della fornitura dei tuoi timbri, allora Wikabags fa per te.

Timbri personalizzati per aziende e privati

3 motivi per realizzare il tuo timbro da Wikabags:

Prezzi di realizzazione molto contenuti con sconti fino al 50% sul prezzo di listino! Eccezionale qualità di stampa, realizziamo le nostre gomme per timbri a resina, questo ci permette di produrre testi molto piccoli e definiti. Creiamo timbri personalizzati con e senza loghi, nel catalogo trovi sia timbri autoinchiostranti che timbri tascabili e timbri manuali.

I Tribri Trodat Professionals hanno una solida struttura metallica in acciaio inossidabile, garantendo la massima stabilità e durata possibile. Più resistente. Più pulito. Più veloce; questi sono stati i criteri principali che hanno caratterizzato l’attento sviluppo del nuovo timbro Trodat Professional 4.0.

Il Trodat Printy 4.0 è uno dei timbri autoinchiostranti più piccoli e leggeri al mondo. Gli elementi soft-touch assicurano una presa comoda e sicura del timbro. Impressioni nitide, lunga durata, design originale e molti colori per illuminare qualsiasi ambiente sono ampiamente utilizzati per i timbri medici.

Il Trodat Mobile è quello tascabile che può essere utilizzato con una mano, il Mobile Printy tascabile pratico, più stabile e più pulito di sempre. Adatto a chi è costantemente in movimento.

I Manuali sono timbri classici che non passano mai di moda. Nel nostro catalogo si possono trovare timbri classici a mano con manico in legno o legno e ottone. Scopri anche i cuscinetti e gli inchiostri originali Trodat per timbri manuali.

Un produttore di timbri online all’avanguardia

Wikabags per soddisfare sempre le esigenze dei suoi clienti è sempre alla ricerca di nuovi modelli di timbro in quanto tiene molto a mettere a disposizione di tutti online un catalogo in continuo aggiornamento.

L’imbarazzo della scelta è sicuramente quello che sentirai quando ti trovi davanti il catalogo di Wika, ma non temere il customer care di ti suggerirà il prodotto più adatto in base al tipo di utilizzo che devi farne, anche come colore dell’inchiostro.

Cosa stampare su un timbro autoinchiostrante?

Spesso si aggiungono sul timbro delle informazioni o dei testi di poco conto che in effetti non dovrebbero essere sul timbro sia perché questo ti comporta la necessità di un timbro molto più grande di quello che ti servirebbe, sia perché questo ti fa spendere più soldi nell’acquisto e nella quantità di inchiostro che dovrai utilizzare.

Wikabags ti suggerisce di ponderare con attenzione il contenuto del tampone del timbro, facendo incidere le informazioni necessarie in base al tipo di utilizzo; se ad esempio devi creare un timbro per le tue fatture allora non dimenticare di far stampare: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, TELEFONO E PARTITA IVA, se ti occorre aggiungi anche EMAIL e CODICE UNIVOCO.