Tezos (XTZ), e’ un buon momento per acquistarlo? Sì, ecco i motivi

Tezos (XTZ), e’ un buon momento per acquistarlo. Ecco spiegati, tutti nel dettaglio, i motivi per cui la pensiamo così

Tezos (XTZ), che giovedì è scambiato stabile, rimane una delle criptovalute più tranquille sul mercato nonostante alcuni piccoli guadagni dall’azione rialzista di Ethereum e Bitcoin. Al momento della stesura, l’USD era scambiato a $ 7,20.

Cos’è Tezos?

Tezos (XTZ), una rete blockchain, è collegata a un token digitale. Questo è noto come “tez” e “tezzie”. Tezos non usa il mining per generare tez. I titolari di token ricevono una ricompensa per la partecipazione al meccanismo di consenso della prova del palo.

Tezos ha avuto un inizio promettente e un’offerta iniziale di criptovaluta (ICO) di successo, ma poi sono arrivati ​​molti ritardi e problemi legali. Tezos è stato in grado di sopravvivere ai mercati degli orsi cripto grazie al suo meccanismo unico di prova della posta in gioco.

Tra ottobre 2019 e febbraio 2020, il prezzo di tez è aumentato più di tre volte e ha raggiunto livelli record. Tezos è ancora una criptovaluta popolare e continua a essere nella Top 40.

Bank of America (BofA), mostra interesse per Tezos

Anche se la sua azione sui prezzi è ancora attenuata rispetto alla maggior parte del mercato, abbiamo scelto di dare un’occhiata più da vicino oggi a causa di diversi importanti sviluppi fondamentali.

La sua inclusione nel Digital Assets Primer della Bank of America è una delle più importanti. Sebbene le criptovalute non abbiano visto molto interesse e trazione nella finanza tradizionale, questo è cambiato nell’ultimo anno.

Le istituzioni finanziarie stanno ora cercando modi per investire le valute digitali. Sebbene il rapporto BofA si concentri su Ethereum e Bitcoin, menziona anche l’interesse degli sviluppatori come un fattore che potrebbe aumentare il successo di altre criptovalute. Tezos è il leader in questo senso e vale la pena tenerlo d’occhio.

Crescente interesse

Tezos, oltre alla menzione di BofA, ha ricevuto anche una notevole attenzione da parte di altre banche e istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Arab Bank Switzerland, ad esempio, ha utilizzato la sua infrastruttura blockchain per offrire storage, staking e trading di livello istituzionale della moneta XTZ. È la prima banca a offrire servizi crittografici che includono lo staking, che consente ai clienti di guadagnare di più con le risorse digitali.

SEBA Bank, una banca con sede in Svizzera, ha lanciato un servizio di yield farm per i clienti. I clienti possono puntare e guadagnare premi nelle loro partecipazioni di XTZ e altre criptovalute ADA o DOT.

Il programma, chiamato SEBA Earn, consentirà agli investitori istituzionali e al dettaglio di aderire alla tendenza DeFi. È supportato da un importante istituto finanziario.

21Shares, il più grande emittente al mondo di ETP basati su criptovalute, ha recentemente annunciato la quotazione di Tezos ETP a Euronext Paris e Euronext Amsterdam. La società ha lanciato cinque nuovi ETP, tra cui Tezos ETP. Ciò consente agli utenti di scambiare criptovalute contro l’euro o il dollaro USA.

Il token XTZ può essere supportato da importanti annunci nello spazio NFT, oltre alla sua accettazione nella finanza tradizionale. Tezos ospiterà una mostra NFT ad Art Basel Miami Beach 2021. Mostrerà un set digitale in una mostra esclusiva per NFT all’interno di uno spazio fisico.

Analisi tecnica XTZ/USD

Il grafico dei prezzi per XTZ/USD mostra che la maggior parte delle medie mobili, insieme ai principali indicatori tecnici MACD/Motivazione, suggeriscono una propensione rialzista tra gli investitori. Il prezzo di Tezos sembra muoversi verso $ 7,68 come punto di rotazione e potrebbe presto superare quel livello se la pressione di acquisto continua.

XTZ è comodamente al di sopra del livello di supporto di $ 6,22. Questo è un ottimo momento per osservare da vicino il punto di rotazione e avviare presto un’operazione di acquisto in questa coppia di criptovalute.