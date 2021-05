Tether, Binance sotto inchiesta, azionista di Bitfinex Accusato e il volubile Elon Musk

Tether ha finora emesso 58,5 miliardi di tethers, 8 miliardi nelle prime due settimane del mese. Noterai che continua a stampare le corde a una velocità sempre più veloce. Questo è per compensare tutti i soldi veri che non sono nel sistema

Quando esploderà Tether? Quando le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine intervengono o si sbriciola su se stesso. Ricorda, il Ponzi di Madoff è andato in pezzi da solo.

Attualmente, il prezzo del Bitcoin è di $ 45.000, in calo dopo che Elon lo ha dissentito (più sotto) e Jack Dorsey’s Square ha detto che non sta più acquistando Bitcoin dopo aver subito perdite per $ 20 milioni sul suo investimento di $ 220 milioni nell’ultimo trimestre.

Tether

Hai chiesto trasparenza e Tether alla fine ti è stato consegnato sotto forma di due, grafici a torta.

Ci sono state infinite chiacchiere su Twitter sulla “carta commerciale”, perché a quanto pare, rappresenta la metà di tutte le risorse che supportano gli attacchi.

Nel caso di Tether, è probabilmente un altro modo per mascherare gli IOU, ovvero distribuire cavi gratuiti ai loro amici su Binance, FTX e altrove. La vera storia qui è che meno del 3% delle riserve di Tether ora è costituito da contanti.

La gente si chiede perché Tether non sia ancora crollato, dato che tutti sanno che è una farsa e stanno solo stampando denaro dal nulla. La risposta è perché Tether non ha alcun obbligo di riscattare i cordini per cominciare, questo è scritto nei suoi termini di servizio.

La resa dei conti arriverà quando le persone cercheranno di incassare Bitcoin, e si rendono conto che non ci sono soldi veri nel sistema per supportare i prelievi.

Nel Frattempo, Musk Ha Spostato Le Sue Alleanze Su Dogecoin

Dogecoin sta pompando da quando Musk ha iniziato a twittare al riguardo a dicembre. All’inizio dell’anno, è iniziato con un centesimo. Adesso sono circa 50 centesimi. Ad un certo punto, è salito di oltre 70 centesimi. Grazie a Musk, questo giocatore degenerato ha investito tutta la sua vita e ora è un milionario dogecoin, sulla carta.

L’insaziabile bisogno di attenzione di Musk lo ha portato a SNL, dove ha ospitato lo spettacolo l’8 maggio. Gli investitori di Dogecoin lo stavano aspettando per pompare la loro moneta preferita. DOGE è sceso del 30% durante lo spettacolo. Successivamente, è risalito di nuovo. (FT).

Risulta, Musk, che si definisce “dogefather”, lavora con gli sviluppatori di dogecoin dal 2019, per tutto il tempo twittando su DOGE per aumentare il prezzo. Dice che vuole creare un’alternativa più economica ed ecologica al bitcoin. Certo che lo fai, Elon. (Decrittografa)

Jackson Palmer, che ha creato dogecoin nel 2013 insieme a Billy Markus, ma se ne è andato nel 2015, è tornato brevemente su Twitter per chiamare Musk un “truffatore egocentrico”, prima di cancellare il suo tweet e scomparire di nuovo.

Binance Sotto Inchiesta

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, è sotto inchiesta da parte del DoJ, dell’IRS e della CFTC, secondo Bloomberg. Binance non è regolamentato, è registrato alle Cayman e ama muoversi molto.

“Ovunque mi sieda sarà l’ufficio di Binance. Ovunque avrò bisogno di qualcuno, sarà l’ufficio di Binance “, ha detto l’anno scorso CZ, il fondatore dell’azienda, a un podcaster.

Le indagini arrivano subito dopo un rapporto di Chainalysis che ha rintracciato bitcoin illeciti per un valore di $ 2,8 miliardi su piattaforme di scambio e di trading. Di questi, $ 756 milioni sono passati attraverso Binance.

Seguono anche l’avvertimento del regolatore finanziario tedesco BaFin che Binance potrebbe aver violato le regole sui titoli quando ha emesso azioni tokenizzate di Tesla, MicroStrategy e Coinbase Global.

Gli agenti dell’IRS sono preoccupati che i commercianti evadano le tasse. La CFTC sta esaminando se Binance ha consentito ai cittadini statunitensi di negoziare illegalmente derivati ​​sulla piattaforma. E il DoJ avrebbe assegnato l’indagine alla sua unità per l’integrità della banca, che gestisce casi particolarmente complessi. (Arstechnica)

Azionista di Bitfinex Formalmente Accusato

Secondo quanto riferito, Zhao Dong si è dichiarato colpevole dell’equivalente cinese del riciclaggio di denaro. Sta guardando tre anni dietro le sbarre.

Oltre ad essere un azionista di Tether / Bitfinex, Zhao è il fondatore di RenrenBit, un popolare desk OTC in Cina. (Le persone in Cina si affidano ai banchi OTC come un modo per acquistare e vendere Tether e Bitcoin con Yuan, dopo che il paese ha vietato gli scambi centralizzati di criptovaluta nel 2017.)

Zhao è stato il ragazzo che ha spinto il token LEO nel 2019. Ha anche contribuito a creare lo stablecoin legato allo yuan di Tether nel 2019.

L’anno scorso, RenrenBit ha negato le notizie secondo cui il suo leader era stato arrestato e detenuto.

La Cina ha represso il gioco d’azzardo illegale nel paese, dove Zhao si è arenato. Era collegato a una società chiamata Tian Tian, una piattaforma per lo scambio di criptovalute in valuta fiat. Gestiva anche un’app chiamata “Everyday Up”, che utilizzava le criptovalute per i siti di gioco d’azzardo all’estero.