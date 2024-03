Cosa si sa sulle verifiche relative al telefonino aziendale? Può essere controllato dal datore di lavoro?

Qualunque ambiente di lavoro deve essere preservato in tutti i modi disponibili, e perciò i datori devono essere abili nel creare un’atmosfera distesa ma sicura, controllando correttamente i dipendenti e lo svolgimento delle mansioni quotidiane. Con la tecnologia moderna e gli strumenti lanciati sul mercato con una certa continuità si è arrivati al punto di installare videocamere ad alta risoluzione, ma oggigiorno si ha anche l’opportunità di rilasciare i cosiddetti telefonini aziendali. Ogni dispositivo ha un suo preciso scopo, e bisogna custodirne l’integrità attraverso una buona ed equilibrata gestione.

Allo stesso modo in cui le telecamere di sorveglianza devono essere utilizzate nel rispetto delle leggi sulla privacy e solo per scopi legittimi, anche gli strumenti di controllo dei telefonini aziendali (riguardo al loro funzionamento segnaliamo questo approfondimento di endoacustica.com sui cellulari spia) devono essere impiegati in conformità con le normative vigenti. Ciò significa che il datore di lavoro deve essere consapevole delle leggi e dei regolamenti locali che disciplinano la sorveglianza e il monitoraggio dei dipendenti, garantendo che le pratiche di controllo siano trasparenti, proporzionate e rispettose della privacy dei dipendenti. A tal proposito: cosa si sa sulle verifiche relative al telefonino aziendale? Può essere controllato dal datore di lavoro?

Telefonino aziendale: i controlli del datore di lavoro

Il telefonino aziendale di un dipendente può essere soggetto a controlli da parte del datore di lavoro, o chi per lui, quando c’è un fondato sospetto relativo al compimento di un illecito dannoso per l’azienda. Pur facendo questa premessa, è fondamentale che gli accertamenti vengano effettuati seguendo le norme vigenti sulla privacy dei lavoratori, rispettando ognuno dei principi: trasparenza, sicurezza, necessità. Un’eventualità che non può assolutamente verificarsi è quella in cui il datore di lavoro si appropria del telefonino aziendale per accedere ai documenti e ai dati sensibili dell’impiegato, salvando il tutto su un altro dispositivo. Si specifica che questo scenario è possibile soltanto avvisando in anticipo il dipendente interessato e fornendo una motivazione più che valida; in caso contrario si tratterebbe di violazione della privacy.

Il datore di lavoro deve salvaguardare l’azienda, e se dovesse mai nutrire un fondato sospetto di illecito può svolgere in prima persona – o commissionare – i dovuti controlli sul telefonino aziendale del soggetto interessato. Qualora dovessero poi emergere file ambigui o altri dati “particolari”, questi ultimi possono essere prelevati e custoditi per fare tutti gli accertamenti del caso. La Corte di Cassazione interviene eventualmente per pronunciarsi sui controlli e sugli illeciti commessi dai dipendenti ai danni della loro stessa azienda, proprio tramite il telefonino aziendale. Tuttavia, la questione relativa alla privacy e alla sua violazione è ancora molto spinosa, per cui i casi e i rispettivi regolamenti aziendali variano abbastanza frequentemente.

Cosa possono fare i dipendenti con il telefonino aziendale

Quando ad un dipendente viene assegnato il telefonino aziendale, significa che l’impresa intende dare dei benefits per scopi professionali, sia dentro che fuori l’ambiente lavorativo in questione. Tuttavia, questi dispositivi vengono perlopiù adoperati dai dipendenti che operano fuori sede, ad esempio per portare avanti una trattativa all’estero. Il telefonino aziendale può essere anche usato per organizzare al meglio le mansioni da svolgere in una determinata data, oppure ancora per salvare degli utili promemoria. Inoltre, i dipendenti in possesso del telefonino aziendale hanno l’occasione di comunicare più facilmente e senza costi extra tra di loro, facendo sì che i vari reparti aziendali risultino perfettamente produttivi.

Al contrario, con tale dispositivo i dipendenti non sono autorizzati a scaricare app esterne, a navigare in rete, a mandare messaggi tramite normali SMS o tramite Whatsapp, nonché per ulteriori usi personali, salvo rare eccezioni. Ad esempio, ci si potrebbe ritrovare bloccati in ascensore, e in quel caso il telefonino aziendale è lo strumento perfetto per avvisare i colleghi dello sfortunato incidente. Se invece un dipendente fa un abbondante uso privato e personale del telefonino aziendale, e per motivi extra al lavoro, può essere soggetto a licenziamento.