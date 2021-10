Ted Cruz afferma che Bitcoin rafforzerà la rete elettrica del Texas. Che cosa intende? Scopriamo cosa c’è dietro questa affermazione

Ora è ufficiale: Ted Cruz è ora un bitcoiner. Prendi in considerazione che Ted Cruz è un senatore del Texas e il Texas sta rapidamente diventando il più grande sito Bitcoin negli Stati Uniti. Sebbene il politico possa cercare di fare appello al suo collegio elettorale, ciò non nega il suo messaggio.

Ha dichiarato che “Tra cinque anni, mi aspetto di vedere un terreno drammaticamente diverso con i minatori di Bitcoin che svolgono un ruolo significativo nel rafforzamento e nell’indurimento della resistenza della rete” al Texas Blockchain Summit.

In una chiacchierata al caminetto, il senatore è stato raggiunto da Jimmy Song, un famigerato massimalista di Bitcoin. La portata principale del menu era il consumo di energia del mining di Bitcoin.

Cosa ha detto Ted Cruz sul mining di Bitcoin?

Le preoccupazioni ricevono una risposta coerente dalla comunità Bitcoin. Il mining di Bitcoin è affamato di produttori di energia. È un incentivo finanziario che può essere utilizzato per sviluppare nuove fonti energetiche pulite. Può finanziare quelli esistenti. Il gas naturale è l’esempio più eclatante di un tale scenario di casi d’uso.

Sorpreso tutti, il senatore Ted Cruz ha spiegato magnificamente questo concetto.

Infatti ha detto: “ Se dai un’occhiata al gas naturale, il Texas occidentale è il luogo in cui la maggior parte di esso viene bruciato. La metà di tutto il gas naturale del paese che viene bruciato viene attualmente bruciato nel Texas occidentale, nel Permiano. Questa è un’enorme opportunità per Bitcoin perché è l’energia che viene sprecata.

Viene sprecato semplicemente perché non c’è alcuna attrezzatura di trasmissione che possa portare il gas naturale dove potrebbe essere utilizzato nello stesso modo in cui verrebbe normalmente utilizzato il gas naturale. Viene bruciato.”

Bitcoinist ha coperto questo processo due anni fa, come al solito. Abbiamo scritto:

La nuova soluzione cambierà questo. Le aziende possono ora installare attrezzature minerarie Bitcoin ed estrarre il gas con la nuova soluzione. Ci sarà una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica a causa dell’esplorazione di gas e petrolio. Questo porterà a un’attività mineraria più verde.

È anche a zero emissioni di carbonio. È anche positivo per il clima. Tuttavia, al giorno d’oggi, il mining di Bitcoin può fare ancora di più.

Che cos’è la “Risposta alla domanda” e in che modo è correlata al mining di Bitcoin?

Sorprendendo tutti, Ted Cruz è stato in grado di rispondere alla domanda.

“Poiché il mining di Bitcoin può accendersi e spegnersi istantaneamente, è possibile spostare immediatamente l’energia dalla rete in un momento in cui c’è una carenza di energia o una crisi.

Il mining di bitcoin è diverso da qualsiasi altro settore. Può essere attivato o disattivato a piacimento. La domanda è: perché i minatori dovrebbero spegnere le loro attrezzature? Avrebbero l’obbligo morale di farlo in caso di emergenza.

Tuttavia, sarà anche un incentivo finanziario. In una situazione normale, la popolazione non richiederà così tanta energia. Ecco perché esistono piattaforme minerarie di Bitcoin. Il gestore della rete acquisterebbe l’energia in una situazione di emergenza, probabilmente con un sovrapprezzo.

Non è economicamente fattibile costruire gasdotti. Tuttavia, costruiranno generatori alimentati a gas naturale in loco, grazie al mining di Bitcoin. La rete potrebbe acquistare questa energia in caso di emergenza.

Il Texas Blockchain Summit ha presentato anche Nic Carter, un esperto di Bitcoin che ha introdotto il concetto di “Risposta della domanda” e lo ha elaborato. Afferma che il mining di Bitcoin è una spugna energetica nella sezione “Bitcoin Mining” del suo discorso.

L’estrazione di bitcoin assorbe l’eccesso di offerta durante le ore non di punta, il che migliora l’economia per i progetti di energia rinnovabile.

Quando i prezzi sono alti, i minatori riducono il carico per offrire alle famiglie un accesso più facile durante i periodi di forte domanda.