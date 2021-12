SYPWAI: combinare Blockchain e Intelligenza Artificiale , una soluzione rivoluzionaria

SYPWAI è una startup per lo sviluppo e l’implementazione dell’AI in vari progetti. Più di recente, l’azienda ha implementato la capacità di combinare AI e blockchain

Da relativamente di recente, blockchain e intelligenza artificiale si sono unite per modernizzare molte aree. Il risultato di tali decisioni sta già portando molti cambiamenti positivi. Va da sé che ogni tecnologia ha il proprio grado di complessità individuale, ma l’intelligenza artificiale e la blockchain sono tecnologie che possono trarre vantaggio l’una dall’altra e aiutarsi a vicenda.

Poiché entrambe le tecnologie interagiscono con i dati in modi diversi, la loro combinazione può portare l’utilizzo dei dati a un livello superiore. Allo stesso tempo, l’integrazione dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale nella blockchain può migliorare l’architettura sottostante del sistema. L’intelligenza artificiale ha il potenziale per migliorare notevolmente l’efficienza della blockchain.

Molte aziende sono interessate all’opportunità di integrare blockchain e intelligenza artificiale nelle masse. Quindi, la startup tecnologica SYPWAI vede molti vantaggi nell’uso simultaneo delle tecnologie.

Dato che SYPWAI prende lo sviluppo del suo prodotto come base per il suo sviluppo come startup, è molto importante che il flusso di dati che entra nella rete neurale aumenti esponenzialmente. Una tale prospettiva porterà poi a un funzionamento senza errori dell’intelligenza artificiale. Tutto questo può essere facilitato dalla blockchain.

Vantaggi dell’integrazione

Un mese fa, una start-up britannica ha annunciato il completamento di un ecosistema blockchain. Ora è in fase di test, analizzando e correggendo i bug e aggiungendo piccoli dettagli mancanti. Una volta che sono stati fatti abbastanza test per far funzionare perfettamente i due sistemi, SYPWAI sarà pronta ad annunciare il rilascio.

Tra le industrie e le aree che beneficeranno assolutamente dell’applicazione congiunta di intelligenza artificiale e blockchain, SYPWAI evidenzia quanto segue:

La medicina con le sue tecniche diagnostiche, tradizionalmente basate sull’intelligenza artificiale, combinate con un’attenta registrazione e condivisione delle informazioni, di cui ancora oggi c’è carenza. Tutti i pazienti che hanno cercato assistenza si aspettano un alto grado di riservatezza dei dati relativi alla loro salute;

Protezione del copyright, dove la blockchain “protegge” il materiale esclusivo, come se lo sigillasse e fornisse un timbro temporaneo. Inoltre, l’intelligenza artificiale identifica i trasgressori del copyright confrontando e analizzando il contenuto che offrono con campioni degli originali memorizzati nella blockchain;

Sistemi di cybersicurezza basati sul rilevamento delle minacce in tempo reale utilizzando l’intelligenza artificiale, che può essere ulteriormente aumentata dalla funzione di proteggere quelle informazioni critiche, che in circostanze normali potrebbero essere facilmente manomesse in modo discreto;

Organizzazioni decentralizzate e autonome in cui blockchain supporta il loro sistema di autogestione e metodi di AI che facilitano il processo decisionale e l’adattamento alle mutevoli condizioni esterne;

L’acquisto e la ridistribuzione di energia (e altre risorse) nelle città intelligenti utilizzando blockchain e intelligenza artificiale che utilizza i modelli comportamentali dei residenti per gestire i flussi di energia e prevedere le esigenze future.

Inoltre, la condivisione e la trasparenza faciliteranno l’accesso ai set di dati di formazione, ai dati reali e ai modelli da parte di diversi attori dell’intelligenza artificiale, anche remoti. Questo permetterà a SYPWAI di monitorare le attività di lavoro dei suoi utenti che sono coinvolti nella formazione della rete neurale.

L’azienda ritiene che l’uso della blockchain aiuterà la startup a diventare più ‘verde’ nei confronti degli utenti che addestrano la rete neurale, e porterà anche il prodotto di SYPWAI al livello successivo.

Crescente interesse per l’applicazione pratica dell’AI

Gli ultimi anni hanno visto una nuova ondata di interesse per l’intelligenza artificiale e il suo più ampio uso pratico in progetti del mondo reale. Questo si adatta bene all’onda in rapida crescita dello sviluppo della tecnologia blockchain, e una combinazione così efficace è estremamente promettente oggi. SYPWAI monitora costantemente le tendenze e si tiene al passo con i tempi. Grazie al suo approccio innovativo, l’azienda è in grado di garantire tassi di crescita costantemente elevati e la privacy dei dati dei suoi utenti, assicurando così una forte domanda tra le aziende che vogliono collaborare con SYPWAI.