Suggerimenti per l’acquisto sicuro d’integratori online

Prima d’iniziare ad acquistare integratori online, vale la pena fare una piccola ricerca altrimenti potresti ritrovarti con integratori che contengono riempitivi dannosi o ingredienti pericolosi

Molte persone lottano per ottenere le vitamine e i nutrienti di cui hanno bisogno dalla loro dieta. In effetti, quasi l’80% degli italiani sta già assumendo integratori alimentari. Prima d’iniziare ad acquistare integratori online, tuttavia, vale la pena fare una piccola ricerca altrimenti potresti ritrovarti con integratori che contengono riempitivi dannosi o ingredienti pericolosi.

Non sai da dove iniziare la tua ricerca? Ecco i suggerimenti che possono aiutarti quando acquisti diversi tipi d’integratori online. Con questi suggerimenti, puoi assicurarti di acquistare integratori che andranno a beneficio della tua salute.

Continuate a leggere per saperne di più.

Esplora prima

Quando si acquistano farmaci online vale davvero la pena fare le proprie ricerche. Ciò ti consentirà di acquisire esperienza nel capire chi è un fornitore sicuro d’integratori e chi sicuramente no.

Dove puoi ricercare? Se vuoi acquistare farmaci o integratori online puoi iniziare guardando il database delle farmacie online, o sul sito del Ministero della Salute o su piattaforme di ricerca professionali come questo sito.

Fonti come questa ti daranno fatti concreti piuttosto che promesse appariscenti come spesso fanno le farmacie online. Prenditi il tuo tempo per analizzare e controllare i prodotti e i venditori. Puoi leggere recensioni e articoli basati su ricerche recenti e alla fine avrai le idee più chiare sugli integratori.

Consulta uno specialista

Prima d’iniziare a cercare diversi tipi d’integratori online, programma una visita con il tuo medico.

La tua biochimica e lo stato di salute unici possono determinare di quali integratori hai bisogno. È probabile che tu abbia bisogno di vitamine diverse da quelle di un amico o di un familiare. Visitare un medico può aiutarti a determinare un piano d’integrazione in base alle tue esigenze specifiche.

Durante l’appuntamento, chiedi al tuo medico se possono completare un esame del sangue. Il tuo esame del sangue li aiuterà a determinare quali vitamine e minerali mancano al tuo corpo. È quindi possibile utilizzare integratori per colmare le lacune.

Puoi anche assumere determinati integratori per ridurre il rischio di una futura condizione di salute. Ad esempio, il medico potrebbe consigliarti di assumere calcio, magnesio, vitamina D o vitamina K per ridurre il rischio di osteoporosi.

Gli integratori possono anche aiutarti a funzionare meglio ottimizzando la tua salute generale. Se il tuo esame del sangue determina che sei carente di una vitamina, gli integratori possono aiutare.

Ti senti privo di energia durante il giorno? Potresti avere una carenza di vitamina B12.

Consultare un medico ti aiuterà a determinare di quali integratori hai bisogno. Altrimenti, potresti finire per acquistare diversi tipi d’integratori che non gioveranno alla tua salute. Puoi anche parlare con un medico o un dietologo per vedere di quali integratori hai bisogno.

Studia gli ingredienti e leggi l’etichette

Hai mai sentito parlare di eccipienti prima d’ora? Gli eccipienti sono ingredienti inattivi utilizzati nei farmaci da prescrizione e negli integratori. Gli eccipienti non forniscono alcun uso medicinale ma consentono alle aziende di produrre un prodotto stabile che i pazienti possono consumare. Ad esempio, ci sono alcuni eccipienti che colorano, addolciscono o diluiscono il supplemento.

Gli eccipienti non sono una brutta cosa quando le aziende usano quelli giusti. Gli integratori per la salute di marca professionale utilizzeranno eccipienti sicuri per la tua salute.

Considerando che gli integratori fuori marca cercheranno di risparmiare denaro utilizzando eccipienti economici e tossici. Alcuni eccipienti tossici da evitare includono polisorbato 80, glicole propilenico, benzoati e saccarina sodica. Il polisorbato 80 è legato ai coaguli di sangue e agli attacchi di cuore.

Bisogna essere attenti anche ad alcuni ingredienti naturali perche con un dosaggio elevato possono portare anche loro effetti collaterali.

Leggendo l’etichetta bisogna prestare attenzione alle dimensioni delle capsule e di quante capsule è composta la confezione, importo per porzione, percentuale del valore giornaliero (%DV), ingredienti, eccipienti (altri ingredienti), data di scadenza e numero di lotto. Queste informazioni indicano che il prodotto è buono e che i produttori hanno eseguito calcoli di laboratorio creando la formula corretta che soddisfa gli standard europei.

Fonte: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1717_allegato.pdf

Sii prudente e fai le ricerche

Quando acquisti integratori, fare le tue ricerche ti aiuterà a ottenere il miglior prodotto al miglior prezzo. Più economico non significa sempre migliore e, in molti casi, è più probabile che gli integratori più economici contengano adulteranti.

Andare online ti dà un vantaggio che l’acquisto in negozio non offre. Puoi leggere le recensioni dei consumatori sul supplemento che ti interessa per aiutarti a scegliere la migliore marca.

Ricerca gli ingredienti di ogni integratore. Se ti imbatti in un ingrediente che non riconosci, considera di cercarlo in un database affidabile. Alcuni integratori fraudolenti possono contenere ingredienti noti per causare problemi di salute.

L’acquisto d’integratori in sicurezza è della massima importanza. Gli integratori falsi possono contenere inquinanti nocivi e adulteranti che potrebbero causare gravi problemi di salute. Non acquistare mai nulla di cui non sei sicuro al 100% nell’acquisto.

Non esagerare nel prendere molti integratori in una volta, e consiglia l’opzione di usare un diario quando inizi a usare nuovi integratori. Annota quando stai assumendo l’integratore, cosa stai mangiando e come ti senti quel giorno.

Tenere un registro dei tuoi progressi ti aiuterà a capire se il supplemento funziona per te o se è ora di provare qualcos’altro. Come per qualsiasi cosa, parla sempre con il tuo medico prima d’iniziare qualsiasi trattamento.

Conclusioni

Quando acquisti integratori online prenditi il tuo tempo. Rimanere selettivi può aiutarti a evitare una potenziale truffa. Con questi suggerimenti semplici, puoi trovare i prodotti di cui hai bisogno per integrare la tua salute.

Speriamo che tu non abbia mai una complicazione o un evento avverso dall’assunzione di un integratore alimentare, ma se dovesse malauguratamente capitare è importante segnalarlo nelle recensioni. Prendersi del tempo per questo migliora la sicurezza per tutti. Lo puoi fare direttamente sul sito del Ministero della Salute.