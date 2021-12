Streaming online: continua la crescita degli utenti in Italia

L’incremento degli utenti ha comportato un maggiore interessamento da parte delle società, andando a creare molte piattaforme di streaming

Nell’ultimo periodo, le piattaforme di streaming online hanno subito un aumento incredibile di utenti, conseguentemente alla maggior quantità di tempo passato a casa da parte della popolazione. In realtà, le piattaforme di contenuti video erano già in crescita, tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato un aumento così repentino.

L’incremento degli utenti ha comportato un maggiore interessamento da parte delle società, andando a creare molte piattaforme di streaming, seguendo la tendenza corrente. Nonostante ciò, alcuni siti si sono ritrovati impreparati nell’affrontare il carico sui server, generando anche dei disservizi per i clienti esistenti. Sempre più persone si sono ritrovate a dover cercare consigli su come migliorare la qualità dei contenuti sulla propria piattaforma di video online preferita.

Come migliorare lo streaming dei contenuti online

Come accennato sopra, l’aumento degli utenti ha rappresentato sia un vantaggio che uno svantaggio per le società, a volte non in grado di soddisfare le esigenze del traffico. Questo ha generato un problema, soprattutto per gli utenti che dispongono di una connessione non particolarmente veloce. Fortunatamente, esistono dei trucchi per migliorare lo streaming dei contenuti online anche senza avere una connessione particolarmente veloce. Ecco cosa fare:

Ridurre al minimo il numero di app o software aperti. Se i contenuti non caricano in modo adeguato, può essere una buona idea quella di chiudere qualsiasi altra applicazione aperta. Molte app o software continuano a scaricare dati in background, sovraccaricando la connessione, la quale dovrebbe essere usata al 100% per il contenuto in streaming. Un esempio è l’applicazione delle email che continua a verificare e scaricare nuove email a intervalli regolari, usufruendo di parte della connessione.

Provare a usare un altro browser. A seconda del browser utilizzato, si potrebbe non riuscire a guardare contenuti in streaming online in modo adeguato. Dopotutto, il browser è la porta di accesso per la piattaforma di streaming. Provare a usare un altro browser se quello usato solitamente non sta funzionando correttamente potrebbe bastare per risolvere il problema.

Usare connessione dati e WiFi insieme. Se gli utenti usano il proprio dispositivo portatile dotato di connessione dati potrebbero provare a usare connessione dati e WiFi insieme se dispongono di questa funzione. Anche se le piattaforme di streaming richiedono una grande quantità di dati, riducendo drasticamente il numero di GB a disposizione, questa può essere una buona soluzione temporanea per guardare un contenuto che non carica correttamente a cui non si vuole proprio rinunciare in quel momento. Nel caso dell'uso del computer senza rete dati, un'altra soluzione potrebbe essere l'uso della rete Ethernet via cavo, solitamente più potente e stabile rispetto al WiFi

Guardare contenuti in orari con meno traffico. Se nessuna delle soluzioni sopra sembra funzionare, esiste un altro trucco che potrebbe aiutare a migliorare la propria esperienza di streaming. Guardare contenuti durante orari con meno traffico come a tarda notte può aiutare a migliorare la velocità di connessione e caricamento. Ovviamente, questa soluzione potrebbe non essere adatta a coloro che hanno poco tempo da dedicare all'intrattenimento o per coloro che vogliono seguire eventi in diretta. Una soluzione drastica, per un problema altrettanto drastico.

Questi erano solo quattro consigli per migliorare la visione di contenuti su piattaforme online, in un periodo in cui il traffico di utenti continua ad aumentare a dismisura.