Un sito Web per un ristorante, ma anche per una pizzeria o un hotel è di fondamentale importanza. Scopriamo come farne uno professionale

Capita spesso di non sapere dove andare a cena, prendere lo smartphone e cercare sul Web un locale che stuzzichi fantasia e palato. Basta questo per capire quanto sia importante un sito Web per un ristorante, ma anche per una pizzeria o un hotel. Un sito Web professionale, infatti, può trasformare un potenziale cliente in un cliente effettivo.

Siti web per ristoranti: come farne uno professionale

Dovendo scegliere molti aspetti chiave relativi ai siti web per ristoranti, su cosa è importante puntare? Per prima cosa, i contenuti.

Ci sono informazioni che proprio non possono mancare. Per esempio, le informazioni di contatto: e-mail, telefono, indirizzo, Social e orari di apertura devono essere raccolti in una sezione “Contatti” e poi ripresi nell’header del template.

Altro contenuto importante è il menù: qualunque potenziale cliente vuole sapere in anticipo cosa troverà nel tuo locale. Poi non possono mancare le recensioni dei clienti: il loro parere è considerato più veritiero e affidabile per cui ti conviene sfruttare il passaparola online.

E, infine, ci deve essere la sezione del Chi siamo perché le persone amano le storie e in questo modo potranno conoscere te e il tuo staff, scoprire la tua filosofia e iniziare a familiarizzare.

A questi ingredienti va aggiunta una spezia: fotografie di qualità. Aiuteranno a presentare posti e persone ma soprattutto i piatti e a far venir l’acquolina in bocca ai clienti prima ancora che entrino nel tuo locale.

Se adesso ti stai chiedendo come trasformare questi ingredienti in un piatto stellare, la risposta è: con lo strumento giusto, ovvero con un software come WebSite X5.

Con WebSite X5 creare un sito Web professionale per il tuo ristorante è semplice, veloce ed economico. Puoi fare tutto tu, anche se non sei un esperto. Puoi partire dal template che più ti piace, personalizzarlo, completarlo con i tuoi contenuti e aggiungere un modulo per la prenotazione online. Il software ti offre tutto ciò che occorre per fare le ottimizzazioni SEO necessarie per i Motori di Ricerca, per rendere le pagine consultabili in più lingue e per rendere il sito Web responsive.

Il tuo “piatto” è pronto: puoi farlo assaggiare al mondo!