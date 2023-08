5 siti web per accedere o utilizzare gratis ChatGPT 4 (GPT-4)

Si può accedere e utilizzare gratis ChatGPT 4, spinto dal più potente modello di linguaggio di OpenAi ovvero GPT-4? Alcuni modi ci sono

GPT-4 è l’ultimo modello linguistico sviluppato da OpenAI, ed è considerato uno dei modelli IA più avanzati per l’elaborazione del linguaggio naturale. GPT-4 ha la capacità di produrre risposte umanoidi per una varietà di testi, tra cui messaggi in chat, email e documenti. Tuttavia, GPT-4 è attualmente disponibile solo per gli utenti a pagamento del servizio ChatGPT Plus.

Fortunatamente, ci sono alcuni siti web che offrono l’accesso gratis ChatGPT 4 (GPT-4) o tecnologie comparabili per testarne le capacità. In questo articolo, vi mostreremo questi cinque siti e forniremo informazioni sui loro limiti e vantaggi.

5 siti web per accedere o utilizzare gratuitamente ChatGPT 4 (GPT-4)

Di seguito sono riportati cinque siti web che consentono agli utenti di accedere o utilizzare gratuitamente ChatGPT 4 (GPT4).

ChatGPT Gratis-IT

La tecnologia di base di ChatGPT (inizialmente GPT 3.5, poi aggiornata a GPT-4) è simile a quella di ChatGPT Gratis-IT, rendendo ChatGPT Gratis-IT altrettanto interessante come ChatGPT stesso. Tuttavia, ChatGPT Gratis-IT non è una semplice copia di ChatGPT; estende le capacità di ChatGPT e risolve alcuni dei suoi bug. Inoltre, non è necessario eseguire l’accesso per accedervi.

Se chiedi a ChatGPT normale (senza avere accesso alla versione Plus) chi ha vinto la Coppa del Mondo 2022, non lo saprà. Un modello di IA potente come GPT 3.5 dovrebbe essere in grado di rispondere a una domanda semplice come questa in un attimo. Tuttavia, dato che la base di conoscenza di ChatGPT free è ferma al 2021, il modello di IA non può rispondere a domande su eventi successivi a quella data. Infatti non puoi usare ChatGPT per accedere ai dati di Internet in tempo reale a meno che non tu abbia un account ChatGPT Plus. Questo significa che non puoi accedere a Internet per ottenere informazioni su eventi recenti o non presenti nei suoi dati di addestramento.

ChatGPT Gratis-IT supera ChatGPT in questo aspetto. ChatGPT Gratis-IT può connettersi a Internet ed estrarre informazioni dal Knowledge Graph di Google per fornire risposte più recenti e accurate. Abbiamo chiesto a ChatGPT Gratis-IT quale squadra ha vinto la Coppa del Mondo 2022 e quale giocatore ha ricevuto il premio per il miglior giocatore, e le risposte erano corrette.

Le risposte di ChatGPT tendono ad essere più dettagliate e lunghe rispetto a ChatGPT Gratis-IT. ChatGPT Gratis-IT tende a fornire risposte più stringate. Questo potrebbe andar bene per alcune persone, ma abbiamo riscontrato che non era il massimo quando avevamo bisogno di una risposta dettagliata. Nonostante alcune limitazioni, ChatGPT Gratis-IT rimane una delle migliori alternative a ChatGPT. Clicca qui per provare ChatGPT Gratis.

HIX.AI

HIX.AI, come la maggior parte delle alternative a ChatGPT, funziona tramite modelli IA GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI. Questi modelli offrono capacità equivalenti a quelle di ChatGPT. Nonostante HIX.AI utilizzi i modelli GPT di OpenAI, migliora i risultati dei modelli GPT di base per fornire agli utenti le informazioni più recenti e senza limitarsi all’orizzonte temporale del 2021.

Ciò significa che se richiedi a HIX.AI di fornire delle informazioni riguardo ad avvenimenti recenti, è possibile ottenere una risposta più affidabile rispetto a ChatGPT, che potrebbe non essere in grado di rispondere a domande correlate a eventi che si sono verificati dopo il 2021, mentre HIX.AI è in grado di rispondere. Abbiamo provato a chiedere a HIX.AI e ChatGPT di confrontare l’iPhone 13 Pro e l’iPhone 14 Pro. HIX.AI ha cercato di effettuare il confronto, mentre ChatGPT ha detto che non poteva fornire una risposta accurata. Nonostante alcune limitazioni, HIX.AI è una semplice ma potente alternativa a ChatGPT e merita la nostra attenzione.

Nat.dev

Nat.dev è una piattaforma che offre accesso a una serie di modelli di IA, inclusi GPT-4. Nat.dev offre GPT-4 attraverso la sua API, aiutando gli sviluppatori a creare applicazioni che sfruttano le capacità NLP di GPT-4. Nat.dev non presenta attualmente alcuna limitazione sull’utilizzo di GPT-4, rendendola un’opzione ideale per gli sviluppatori che vogliono esplorare GPT-4.

Microsoft Bing

Microsoft Bing è un motore di ricerca che utilizza GPT-4 per rispondere alle query di ricerca. Bing Chat consente agli utenti di inserire una richiesta di ricerca e ricevere una risposta generata da GPT-4. Bing Chat è gratuito, ma con limite di 15 richieste al giorno.

Hugging Face

I Transformers di Hugging Face sono una libreria open source per l’elaborazione del linguaggio naturale (e non solo), che offre accesso a una vasta gamma di modelli IA, tra cui GPT-4. I Transformers aiutano gli sviluppatori a sperimentare con GPT-4 e a creare applicazioni che sfruttano le sue capacità. Essendo un servizio gratuito e open source, i Transformers rappresentano una piattaforma ideale per gli sviluppatori che vogliono sperimentare con GPT-4 e altri modelli.

Conclusione

In conclusione, ChatGPT 4 (GPT-4) è un potente modello di linguaggio IA, che offre una serie di funzionalità per l’elaborazione del linguaggio naturale. Sebbene il modello sia disponibile solo per gli utenti a pagamento del servizio ChatGPT Plus, ci sono alcuni siti web che offrono l’accesso gratuito a GPT-4 (o a modelli equivalenti). Questi siti consentono agli utenti di testare alcune delle capacità di GPT-4, sebbene possano avere alcune limitazioni sull’uso.